Livorno spiazza Brianza Casa Basket e vince 64‐88

Ha lottato e all'intervallo lungo aveva praticamente raggiunto l'avversaria. Nonostante l'impegno non ce l'ha fatta Brianza casa Basket a superare Livorno; quest'ultima esce vittoriosa dal match per 64-88.

Al PalaFacchetti di Treviglio la Pielle Livorno prova fin da subito a mettere in campo il proprio gioco, tentando un primo allungo con un parziale di 5‐0 che doppia nel punteggio i padroni di casa (5‐10), i quali rispondono con la stessa moneta, prima di essere ricacciati indietro sul finire di primo quarto: 18‐25 recita il tabellone dopo 10 minuti di gioco.

La seconda frazione si apre con un altro parziale ospite, grazie al quale la compagine toscana tocca la doppia cifra di vantaggio sul 26‐36, costringendo così coach Lombardi a spendere il suo secondo ed ultimo timeout del primo tempo. Dopo il minuto di sospensione la Lissone Interni prova a reagire e mettendo in campo più energia piazza un parziale di 13‐5 negli ultimi 4 minuti: si va all’intervallo lungo con le squadre quasi appaiate: 39‐41 il punteggio.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

(photo credit: sergio_crippa.sports)

Al rientro dagli spogliatoi la tripla di Galassi permette ai brianzoli di rimettere la testa avanti, ma da lì in poi inizia lo show di Mateo Chiarini: 14 punti in fila e biancoblu nuovamente avanti oltre la doppia cifra, 49‐60. L’inerzia cambia, la Pielle alza i giri difensivi, trova fiducia in tutti i suoi tiratori e con due canestri dalla lunga distanza anche di Laganà chiude un terzo quarto da 11‐29 complessivo (50‐70).

Nell'ultima frazione c'è solo Livorno

Nell’ultima frazione di gioco Brianza Casa Basket non ha più le forze fisiche e mentali per tornare in partita, Livorno continua a giocare la propria pallacanestro, manda in doppia cifra quattro giocatori e vince meritatamente 64‐88, rimanendo così nei piani alti della classifica.

Prossimo incontro

Per BCB in arrivo la trasferta derby a Desio di venerdì sera per provare a chiudere il 2023 nel migliore dei modi, prima di aspettare in casa Fiorenzuola il 07 gennaio al giro di boa del campionato.