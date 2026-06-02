ll Pool Cantù-Sovico vince in Lombardia e in Piemonte

Domenica da incorniciare per i portacolori del Pool Cantù - Sovico - GB Team che hanno vinto sia in Lombardia sia in Piemonte

Tra Abbiategrasso e il Piemonte è stata una domenica da incorniciare per il Pool Cantù – Sovico GB Team

La gara ad Abbiategrasso

Una condotta esemplare di tutta la squadra ha permesso agli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team di mettere a segno una nuova tripletta e monopolizzare nuovamente il podio. Palcoscenico della spettacolare prova dei ragazzi brianzoli oggi è stato il Trofeo Banca Mediolanum di Abbiategrasso vinto da Fabio di Leo davanti ai compagni Simone Marconi ed Emanuele Patruno.

La competizione, disputata sulla distanza di 61 chilometri, ha visto i ragazzi diretti oggi da Alberti e Buttini, battagliare fin dal via e mandare in fuga Di Leo e Vitale. I due alfieri del Pool Cantù – Sovico GB Team hanno dovuto fare i conti anche con una scivolata e con un problema meccanico che hanno vanificato la loro azione ma non si sono persi d’animo.

Tornato il gruppo compatto la cosa si è decisa allo sprint con Di Leo davanti a tutti e Marconi premiato con la maglia di campione provinciale di Milano e Patruno a completare il podio di giornata.

La gara in Pimonte

La formazione brianzola è stata nuovamente protagonista nelle due gare a cui ha partecipato con i suoi Allievi. Lorenzo Soldarini ha messo la firma sul campionato regionale piemontese di categoria festeggiando la sua seconda vittoria personale e il terzo successo per il team diretto da Ferrari, Alberti e Buttini.

Il 16enne atleta ossolano ha completato i 60 chilometri del “Trofeo Migliore” disputato a Calea di Lessolo lasciando alle sue spalle Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna) e Luca Ferro (Bustese Olonia).

Il direttore sportivo Stefano Alberti, che ieri ha guidato il Pool Cantù – Sovico – GB Team nella trasferta in provincia di Torino, ha commentato così la gara dei “ragazzi in giallo”:

«La vittoria del campionato regionale del Piemonte era uno degli obiettivi stagionali che ci eravamo posti con Lorenzo ad inizio stagione e raggiungere questo traguardo significa molto per tutti noi. È stata una gara da subito molto veloce e, secondo i piani, la squadra ha fatto un grande lavoro per controllare la corsa e selezionare il gruppo mettendo Soldarini nelle migliori condizioni in vista del finale. Lorenzo ha vinto ma il successo è stato costruito da tutta la squadra. Voglio elogiare tutti per come hanno interpretato questa gara importante».

Per Soldarini quella ottenuta dmenica è la seconda maglia di campione regionale piemontese: aveva già vinto il titolo nella specialità Cross Country (XCO MTB) il mese scorso.