Lo Ski Club novese chiude alla vigilia del cinquantesimo anniversario. L'associazione di Nova Milanese avrebbe festeggiato il cinquantesimo anno dalla sua fondazione proprio in questi giorni, ma l'impossibilità di organizzare corsi e gite garantendo la sicurezza di ragazzi e famiglie ha costretto il direttivo a prendere questa decisione.



"Da un gruppo di amici all'associazione"

"Lo Ski club novese è nato da un gruppo di amici appassionati di montagna che nel gennaio del 1972 ha deciso di fondare un’associazione sportiva", ha spiegato il presidente Antonio Lavezzari. Tra i fondatori e i soci che si sono spesi per il club ci sono personalità come Mario Lonati, Angelo Pessina, Cristina e Giuliano Vanzati, Livio Gentile, Alfredo Bonvini e molti altri.

Gite, corsi e settimane bianche

Negli anni il gruppo è cresciuto e si è caratterizzato in città per le sue gite, i corsi, le settimane sulla neve. "Il fiore all’occhiello del club sono stati proprio i corsi – ha spiegato Lavezzari – Abbiamo anche avuto la nostra squadra agonistica con la quale abbiamo vinto diverse coppe. Si è formata nei primi anni Ottanta e poi è cresciuta negli anni Novanta. In questa impresa i genitori dei ragazzi coinvolti ci hanno aiutato tantissimo, il loro contributo e il tempo che hanno dedicato è stato prezioso".

"E' da due anni che non abbiamo entrate"

L'emergenza pandemica ha costretto il direttivo a prendere questa decisione. "Non siamo mai stati a scopo di lucro, tutti coloro che erano impegnati lo hanno fatto per pura passione. E’ da febbraio 2020 che non abbiamo entrate – ha confessato il presidente – Siamo riusciti a terminare i corsi previsti del 2019 ma non siamo mai partiti, perché la pandemia ha fermato tutto".

I ringraziamenti del presidente Lavezzari

Quindi non resta che ringraziare tutti: "Ne abbiamo fatte di cose in cinquant’anni e sono state tante le persone incontrate. Siamo contenti di quello che siamo stati e non possiamo che essere grati con chiunque sia passato da qui".

