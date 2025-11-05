Lo stadio dello Sportitalia Village a Carate Brianza certificato dalla Fifa

A tre mesi dalla inaugurazione l'impianto ha già ottenuto il massimo riconoscimento internazionale per i campi da calcio in erba sintetica che rispettano i più alti standard di prestazioni, sicurezza e qualità.

Lo Stadio dello Sportitalia Village a Carate Brianza ha ottenuto la prestigiosa certificazione Fifa Quality Pro.

Per l’impianto sportivo, situato all’interno del centro sportivo comunale, dove si allena e gioca la Folgore Caratese, è arrivato da Zurigo il massimo riconoscimento internazionale rilasciato dalla Federazione Internazionale di Calcio per i campi da calcio in erba sintetica che rispettano i più alti standard di prestazioni, sicurezza e qualità.

Il conseguimento di questa certificazione, dopo soli tre mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione dello stadio, rappresenta un ulteriore passo nella direzione della qualità e dell’innovazione per lo Sportitalia Village, che conferma così il proprio impegno nel garantire agli atleti, alle famiglie e ai partner un terreno di gioco ai massimi livelli, conforme agli standard internazionali e capace di offrire le migliori condizioni sportive e strutturali.

La riqualificazione dello stadio di Carate Brianza

L’intervento di riqualificazione è stato possibile grazie all’importante investimento della società di calcio presieduta da Michele Criscitiello che, dalla scorsa primavera fino alla fine dell’estate, ha trasformato il volto dello stadio di via XXV Aprile a Carate Brianza.

Un intervento, programmato nelle more della convenzione con l’Amministrazione comunale e in scadenza a fine anno e dopo che la società sportiva si era aggiudicata, nell’estate del 2023, la manifestazione di interesse per la futura gestione dell’impianto dietro la presentazione di un corposo progetto preliminare di restyling delle strutture accompagnato da un sostanzioso piano di fattibilità economico-finanziaria.

Il nuovo e speciale sistema di manto erboso

Ad occuparsi del nuovo sistema di manto erboso è stata la Limonta Sport Spa, importante azienda bergamasca leader nella realizzazione di campi in erba sintetica e ibrida per lo sport, fornitore ufficiale dell’Atalanta, ma che vanta numerose collaborazione con importanti club, dal Bayern Monaco alla Fiorentina, ma anche Torino e Cagliari solo per citarne alcuni.

Un traguardo, quella della certificazione rilasciata dalla Fifa, che è motivo di grande orgoglio per il “numero uno” della Folgore Caratese, ma anche per tutto il centro sportivo comunale per il quale segna l’inizio di un nuovo capitolo, in cui l’Arena dello Sportitalia Village si renderà protagonista di nuove pagine della storia sportiva cittadina.