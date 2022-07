Dalla casa del Diavolo alla tana dei Lupi: Lorenzo Colombo firma con il Lecce e torna in Serie A dopo due stagioni trascorse in cadetteria.

Lorenzo vola in Serie A

Il talento di Burago Molgora, classe 2002, è uno dei primi colpi della società salentina, che dopo la promozione ottenuta sul campo poco più di un mese fa vuole ora essere protagonista anche sul mercato. Un rinforzo pesante, che insieme a quello del gambiano Assan Ceesay servirà puntellare il reparto offensivo dopo l’addio del bomber veterano Massimo Coda, diretto al Genoa.

Colombo arriva in prestito gratuito per un anno con diritto di riscatto dal Milan: una formula che dimostra la volontà del club di non privarsi di un talento cristallino, ma piuttosto di promuovere la sua crescita in contesti che possono garantirgli meno pressioni e più minuti. Con i Rossoneri il ragazzo ha effettuato tutta la trafila delle giovanili, impressionando soprattutto con la maglia della Primavera. Da lì il salto con la prima squadra e l’esordio tra i professionisti nel giugno del 2020 nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Il debutto in massima serie solo qualche giorno più tardi nel match contro il Bologna. Con la maglia del Milan il giovanissimo attaccante ha invece trovato la via del gol solamente in Europa League, nei preliminari disputati contro i norvegesi del Bodo Glimt. Un’ottima estate alla quale aveva però fatto seguito uno scarso utilizzo in campionato, dove in sei mesi ha raccolto solo quattro presenze. Fino alla finestra di mercato invernale, quando la dirigenza milanista lo dirotta in Serie B, alla Cremonese, per farsi le ossa e acquisire esperienza. Poi il rientro alla base e un nuovo prestito, questa volta alla Spal, dove in 34 apparizioni timbra il cartellino per 6 volte.

Tornato agli ordini di mister Stefano Pioli per il raduno estivo, Colombo sembrava destinato a un altro anno a Ferrara. Invece, a sorpresa, sul tavolo della sede di via Aldo Rossi è arrivata l’offerta del Lecce di mister Marco Baroni. Destinazione subito accettata dal giovanissimo buraghese nel giro della Nazionale Under 21, che pur molto lontano da casa, avrà la possibilità di mettersi in mostra in Serie A fin da subito. E alla prima in casa, il prossimo 13 agosto, arriva l’Inter, per un esordio con i giallorossi che profuma già di derby.