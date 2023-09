L'Orobica vince in casa contro Real Meda. Il match si è disputato domenica scorsa e si è concluso sul 3-1.

L'Orobica la spunta contro Real Meda

La partita è stata tesa fin dal fischio d'inizio. Subito al 34º secondo, Mariani ha cercato di mettere alla prova il portiere avversario con un potente tiro, ma Bassi ha effettuato una parata in due tempi per respingere il pericoloso tentativo. Al 15' Arosio ha sollevato la palla sopra la traversa con un tiro al volo, mancando di poco il bersaglio. Dopo cinque minuti,

però, l'Orobica è passata in vantaggio con un gol di testa di Visani, che ha depositato in rete un preciso cross proveniente dalla destra.

Al 23' Arosio ci riprova con una punizione potente, ma il suo tiro è risultato centrale e Bassi ha effettuato una parata

sicura per mantenere la sua porta inviolata. Al 42' le Black Panthers hanno un'altra grande occasione con una verticale precisa di Roventi per Arosio, ma quest'ultima non è riuscita a raggiungere la palla per un soffio, e Bassi ha effettuato un'altra importante parata per respingere il pericolo.

La prima frazione di gioco si è conclusa dunque sul punteggio di Orobica 1 - Real Meda 0.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo, al 42º secondo, il Real Meda è entrato in campo con uno spirito diverso e ha pareggiato il punteggio. Arosio ha effettuato una verticale perfetta per Roventi, che ha trafitto Bassi con un preciso tiro. Il punteggio si è così portato sull'1 - 1 a conferma di un Real Meda più determinato ad imporsi sul campo di gioco.

Al 57' Indomenico è uscita dal campo ed è entrata Ferrario per il Real Meda. Dopo tre minuti, Podda ha cercato il gol, ma il suo tiro è risultato scomposto e è andato fuori bersaglio. Occasionissima per le bianconere al 61’ Mariani ha colpito la traversa con una calciata perfetta, mancando per poco il gol. Tuttavia poco dopo l'Orobica è tornata in vantaggio con un pallone vagante in area che è stato prontamente sfruttato da Lazzari, portando il punteggio prima sul 2-1 e successivamente, sul 3-1 con il gol di Galdini, che ha piazzato un tiro imprendibile da una posizione centrale appena fuori

dall'area, da calcio di punizione.

Real Meda ci riprova al 77' con Arosio che ha calciato una punizione da una buona posizione, ma il suo tiro è stato deviato in angolo. Sull'angolo successivo, Kouda ha deviato di testa, ma il portiere Bassi ha effettuato una presa sicura.

Medesi instancabili

Il risultato finale di 3-1 a favore dell'Orobica ha suggellato una partita intensa. Sebbene l'Orobica si sia dimostrata più cinica sotto porta, è impossibile non notare l'instancabile determinazione del Real Meda nel tentativo di ribaltare le sorti della partita.

La prossima sfida per la squadra di Meda sarà cruciale, e il team sicuramente cercherà di riscattarsi davanti ai propri tifosi. Domenica, in casa, affronteranno l'Angelo Baiardo, con l'obiettivo di tornare alla vittoria e continuare a lottare per raggiungere i propri obiettivi stagionali.

(foto Giada Morena)