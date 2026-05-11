L’SC Cesano Maderno dà soddisfazioni

Gli ultimi appuntamenti della formazione femminile di patron Giuseppe Fontana, ha visto le ragazze della S.C. Cesano Maderno impegnate tra Lombardia e Veneto in questi primi giorni di maggio.
Le gare
Nella Bergamasca le atlete hanno affrontato l’aspra ascesa del Colle Sfanino di Albino.
Tra le donne esordienti finale scoppiettante con Michelle Spinoni che si prende di forza il secondo gradino del podio tra le secondo anno, seguita al terzo dalla compagna Aurora Cerame. Completano la bella prestazione anche la pavese in maglia Cesano Maderno, Selene Sforzini che conquista il secondo posto tra le primo anno seguita dalla piemontese Martina Zavattero al 7º posto e Elisa Sanna al 10º.
Tra le donne allieve il finale prevedere doppio passaggio sul Colle Sfanino che sgretola il gruppo. La migliore tra le cesanine risulta Nicole Bracco che conquista il quarto posto assoluto di categoria.
In terra veneta si è svolto il tradizionale appuntamento a Bovolone (VR), con il circuito tecnico e piatto nella zona industriale da ripetere più volte a seconda della categoria.
Tra le donne esordienti gara che vede le cesanine nella testa del gruppo che gestiscono la corsa e conquistare entrambi i traguardi voltanti previsti.
Il finale acceso vede le secondo anno conquistare il terzo posto con Aurora Cerame nella volata a ranghi compatti e il decimo con Michelle Spinoni. Tra le primo anno podio conquistato con Elisa Sanna che si prende il gradino più basso del podio, seguita dalla compagna Margherita Mariani al quarto e all’ottavo da Lucrezia Motta.
Tra le allieve gara movimentata con le cesanine che allungano nel finale con Nicole Canu, ripresa però la cesanina in contropiede un’avversaria cerca di sorprendere il gruppo. Nonostante la buona azione la veneta viene ripresa però all’interno dell’ultimo km di gara con le cesanine che alzano l’andatura e lanciano la ruota veloce di Nicole Bracco verso il traguardo e una nuova vittoria nella categoria superiore, con la compagna Martina Pianta che conquista il 10º posto sulla linea d’arrivo.
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In bici per la Festa della Mamma
Per la festa della mamma trasferta con il team al completo per le ragazze della S.C.Cesano Maderno a Mareno di Piave (in provincia di Treviso), che scendono in campo sin dal mattino nei giovanissimi con la piccola di casa, Marissa Bracco nella categoria G6, dove conquista un buonissimo 9º posto assoluto e il secondo tra le femmine in gara.
Nel pomeriggio è il turno delle compagne esordienti che devono affrontare 5 tornate del percorso prima di dirigersi all’arrivo per un totale di 23 chilometri. Conclusione a ranghi compatti per il plotone principale che vede le ragazze cesanine conquistare con Aurora Cerame il terzo posto, mentre la migliore tra le cesanine al primo anno è Margherita Mariani che conquista l’8º posto.
Per le allieve gara più movimentata, anche perché il gruppo viene colto a poche tornate dal termine da un temporale che causa anche diverse cadute nella testa, per fortuna per le cesanine senza gravi conseguenze ma decimandole per il finale dove la secondo anno Nicole Canu coglie l’occasione di conquistare un nuovo posto nella top ten di giornata chiudendo al 9º posto.