Luca Ronchii si aggudica il Trofeo Sempione che si è tenuto nel weekend a Milano e conquista anche il trofeo ESET trittico di gare. Bene anche Dereje Rebattoni, arrivato quinto.

Luca Ronchi primo al Trofeo Sempione. Bene anche Dereje Rebattoni

Non c'è un fine settimana in cui gli atleti CTL3 ed aggregati non si mettano in evidenza. Il grande caldo non ha fermato gli oltre 800 partecipanti alla gara milanese, trofeo inserito nel ESET circuit che mette in palio un consistente premio per chi somma i punti della gara di Monza, Arconate e Milano.

Per gli aggregati CTL3 c'è Luca Ronchi che corre per la Luciani Sport Team ma è seguito dal team di Bernareggio. Luca, dopo un serrato duello con Salvatore Gambino, stacca il valido avversario a 2 chilometri dal traguardo e vince il trofeo. Bella soddisfazione per il 37enne che lavora in una officina meccanica ed è padre di una piccola bimba di 6 mesi, dal nome Alba.

Benissimo anche Dereje Rabattoni quinto nella categoria SM40 che in passato è stato nazionale di Cross Juniores sia ai Campionati Europei che ai Campionati Mondiali e secondo ai Campionati Italiani Juniores nella mezza martona. Ora corre per semplice diletto, ma sabato prossimo sarà al via con tutta la squadra CTL3 , ma siglata BROOKS alla Monza Resegone Raley ( staffetta ) con Manuta Matteo e Marino Riccardo.

Da segnalare sempre al Trofeo sempione anche la buona prova di Balconi Andrea che ha corso nonostante il caldo sui suoi standard.