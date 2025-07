Luca Ronchi vince la Bormio Stelvio Mapei

Ottimi risultati

Straordinaria impresa per Luca Ronchi che a Bormio ha trionfato nella Stelvio Mapei. Bene altri atleti del Ctl3 Atletica

Luca Ronchi vincitore della Bormio Stelvio Mapei, Rita Gambarelli terza nelle Sf50 al meeting internazionale Leonessa di Brescia, Tommaso Bregni brillante nei 400: è stato un fine settimana superlativo per il Ctl3 Atletica

A Brescia

Sabato a Brescia, nel meeting Leonessa, Tommaso Bregni non ha sfigurato nei 400: il più giovane partecipante alla prova ha ottenuto il terzo posto nella prima serie con un discreto 50.88. Ora per Tommaso un periodo di pausa per ricaricare le pile dopo una lunga stagione iniziata in inverno nelle indoor dove si è qualificato quinto ai Campionati italiani Allievi e poi capace di correre outdoor in 49.75.

In Valtellina

Grandissima soddisfazione per il Team Ctl3 Atletica cha a Bormio ha visto Luca Ronchi vincere in 1H38.23. Il clima non è stato dei migliori con pioggia e freddo, ma Luca è riuscito a battere tutto e tutti e a imporsi su Stefano Carrara. Vittoria e sorpresa perché in cima al Passo Luca aveva ad aspettarlo la compagna con la piccola Alba di soli 9 mesi

Bene anche Rita Gambarelli che si allena con il gruppo Ctl3, terza nella categoria SF50 in 2H27.20

A Vertova

Infine a Vertova, in una gara su strada inserita nel calendario regionale, il team Ctl3 ha visto il buon quarto posto di Filippo Ba, poi il 21esimo di Riccardo Marino, il 28esimo di Matteo Mantua e il 38esimo di Michael Cappello.