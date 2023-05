Continua il periodo delle finali di pallavolo: nella giornata di ieri, domenica 7 maggio, il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco ha premiato i finalisti ed i vincitori di Campionato e Trofeo della categoria Under 13 femminile.

L'Under 13 di Bellusco trionfa nel campionato territoriale di pallavolo

Le due finali del Campionato Under 13 femminile sono andate in scena nel primo pomeriggio a Milano. Le formazioni che si sono contese il titolo sono state Visette Busnago Volley, Desio Volley Brianza, Vbest Blu e Viscontini Isokinetic Milano.

La partita di apertura delle finali di Campionato, come di consueto, è stata quella per la medaglia di bronzo, e ad affrontarsi sul campo di Palanatta sono state le formazioni di Visette Busnago Volley e Desio Volley Brianza. Con la vittoria per 2-0 (25-11; 25-21) Visette si aggiudica il terzo gradino del podio.

La finalissima si è invece decisa solo al terzo set. Il sestetto di Vbest Blu parte forte con la vittoria del primo set, ma la reazione di Viscontini non tarda ad arrivare riuscendo a pareggiare i conti vincendo un combattutissimo secondo set. La reazione delle atlete di Viscontini però non basta, è infatti Vbest Blu di Bellusco che si aggiudica la partita con il punteggio di 2-1(25- 21; 27-29; 25-17), vincendo il Campionato Under 13 22/23. Il premio di MVP del Campionato è andato a Elisa Maggioni (Volley Brianza Est).

Trofeo Under 13

Sui campi del Palanatta di Milano sono andate in scena anche le sfide finali del Trofeo Under 13 Femminile: le squadre protagoniste della corsa alla conquista del Trofeo sono state Pro Victoria Plus Torneria Colombo, Asd Sgeam Rozzano, Bracco pro Patria Milano e Volley Segrate 1979 Gialla.

La finalina per il 3°/4° posto è stata decisa nei canonici due set con la formazione di Pro Victoria Torneria Colombo che, trionfando sulle avversarie di Sgeam con il punteggio di 2-0 (25-23; 25-20), si è aggiudicata l’ultimo gradino del podio. La finalissima è stata invece terreno di scontro tra le atlete di Bracco Pro Patria e Volley Segrate.

Nonostante la vittoria del primo set conquistata da Segrate per 26-24, le ragazze di Pro Patria non si sono scoraggiate, e sono riuscite a conquistare la vittoria del Trofeo in rimonta con il punteggio di 2-1(24-26; 25-16; 25-17).