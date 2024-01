Il pubblico è quello delle grandi occasioni: spalti pieni, tanti applausi e striscioni di incoraggiamento per l'Under 18 femminile della Polisportiva Besanese che ieri, domenica 28 gennaio, è scesa in campo sul terreno casalingo per affrontare Nibionno. Una partita impegnativa e molto importante in cui le padrone di casa hanno fatto il loro meglio per blindare il primo posto contro l'inseguitrice Nibionno, indietro di un solo punto in classifica. E i risultati infatti non sono mancati: Besana supera l'avversaria e in tre set chiude la partita.

L'Under 18 della Polisportiva Besanese blinda il primo posto in classifica

Primo set parziale molto equilibrato, le due squadre giocano punto a punto fino al break decisivo che consente a Besana di aggiudicarsi il set. Nel secondo parziale le padrone di casa partono leggermente contratte, mentre Nibionno cerca subito l’allungo; ma grazie ad una presa di fiducia e buone giocate, Besana rimette in equilibrio il set fino al break decisivo che porta la squadra di casa sul 2/0.

Nel terzo set Nibionno cerca il riscatto e la squadra di Besana fatica ad ingranare costringendo coach Lucio Giacalone a chiamare time out sul 3/8 avversario. Rientrate in campo, le padrone di casa infilano, uno dietro l’altro, una serie di colpi vincenti tanto da allungare fino alla vittoria finale.