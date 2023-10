Il "rompete le righe" verrà dato domenica prossima nel parco del Kilometro Rosso alle porte di Bergamo con la Innovation MTBike, ma prima che il sipario cali sulla stagione 2023 il tabellino di fine anno si è arricchito di altri due podi conquistati alla Urcis 6h dai portacolori di Pavan Free Bike, Fabio Pessina e Maurizio Brambilla e della vittoria di Monica Maltese in versione runner.

Manca poco al "rompete le righe" ma per Pavan Free Bike c'è ancora tempo per vincere

Una gara decisa all'ultimo momento con degli amici, una gara contro il tempo partita sabato 7 ottobre alle 14 e via fino alle 20, conclusa dopo il tramonto con le luci sulle mountain bike accese e così, Fabio Pessina si è calato nell’endurance a Barco di Orzinuovi in una gara che anche nella 14ª edizione ha entusiasmato 400 bikers.

"Papà Castoro e i suoi Figli", la squadra di Pessina, è sempre stata al comando della gara che si è decisa negli ultimi tre giri in notturna, il terzetto bergamasco ha concluso in terza posizione assoluta.

"E’ stata una bella esperienza"



“Ci eravamo accordati di fare almeno due giri a testa, ma il ritmo era talmente alto che ci davamo il cambio ad ogni giro, circa ogni mezz’ora - ha raccontato il portacolori della squadra di Sovico, Pessina. Ho corso con ancora i postumi della caduta rimediata alla Presolana Race e ad ogni cambio dovevo ricorrere ai massaggi per alleviare il fastidio alla schiena, ma a parte questo problema le gambe giravano veramente bene. E’ stata una bella esperienza, ci siamo divertiti un sacco in un vero clima di festa e sono contento di aver onorato il team Pavan con un bel podio”

Laus Cup MTB

Dopo il secondo posto di domenica scorsa a Carpiano, Maurizio Brambilla è di nuovo sul podio di una gara del circuito Laus Cup MTB. Il biker di Verderio si è ripetuto nel GP Paullo, penultima tappa del campionato lodigiano XC, dove ha concluso terzo di categoria consolidando la seconda posizione nella generale.

Il gran finale autunnale del challenge sarà domenica 15 ottobre con la medio fondo del basso lodigiano, la Oreum Bike, una gara che Brambilla ha già corso tre volte e concluso in due occasioni nella Top 10.



Bike & Run

Fine settimana multi sport per Monica Maltese che sabato ha concluso in versione runner, in quarta posizione la Vertical Vk70. All'arrivo della cronoscalata da Valmadrera al Monte Rai, vinta dall'ex Campionessa Mondiale Master, Corinna Ghirardi, Monica ha fatto segnare il quarto tempo dietro a tre atlete specialiste dello SkyAlp, conquistando il primo posto di categoria.

Meno di 24 ore dopo, altro ottimo risultato per Monica Maltese nella 12ª edizione della Staffetta DF Sport Specialist Bike+Run affrontata in coppia con Riccardo Capiaghi sulle pendici del Grignone, da Pasturo al Bivacco Riva-Girani.

Nella prima frazione in mountain bike con arrivo all’Alpe Coa, dopo 9 chilometri la biker di Erba ha fatto segnare il secondo miglior tempo femminile dietro alla triatleta francese Alizee Paties. Nella frazione di corsa fino al Bivacco Riva-Girani, con un percorso in salita di 500 metri di dislivello Capiaghi ha fatto segnare il 33esimo intermedio con cui la staffetta mista di Pavan Free Bike ha concluso in ottava posizione, 39esima assoluta.

Nella classifica singolo femminile, buona prova anche per Paola Bonacina che in entrambi le frazioni ha staccato il quinto tempo, classificandosi con il tempo finale di 1 ora 25’ 37" al quinto posto della individuale femminile.

(Credits photo Fabio Pessina - MTB Channel / Battista Merisio)