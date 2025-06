Marco Gregori è il nuovo campione regionale dell’Emilia Romagna

Grande successo per Marco Gregori, l'allievo piacentino tesserato per il Pool Cantù – Sovico – GB Team ha vinto il “Memorial Ferrari” che si è svolto a Vigolzone (Piacenza) battendo allo sprint Edoardo Mini ( Pol. Fiumicinese) e Leonardo Manfredi (Cavriago) giunti rispettivamente secondo e terzo alla conclusione di 84 chilometri di gara.

Residente a Caorso, ad una trentina di chilometri dal tracciato di gara, Gregori ha centrato la terza affermazione personale su strada con una tattica accorta rimanendo nel vivo della corsa senza però sciupare energie.

«Sapevo che potevo fare bene e correre vicino a casa mi ha dato una motivazione in più. Nell’ultimo giro in salita ho deciso di dare tutto per selezionare il gruppo. In volata ho atteso il momento giusto, sono uscito e ho vinto. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ai tecnici e alla squadra e tutte le persone che mi sostengono» ha detto Gregori subito dopo l’arrivo.