Marco Gregori torna al successo al Trofeo Piccarella

Il Pool Cantù – Sovico – GB Team e Marco Gregori tornano al successo a Marcallo Con Casone, nel Milanese, dove domenica si è disputata l’undicesima edizione del Trofeo Piccarella.

A portare in “rampa di lancio” il talentuoso sprinter piacentino è stato un perfetto lavoro di squadra in cui tutti gli atleti della formazione brianzola hanno dato il loro prezioso contributo. Poi Gregori, con la potenza che lo contraddistingue, ha completato l’opera tagliando il traguardo a braccia alzate per festeggiare la quinta affermazione stagionale su strada.

Alle spalle del campione regionale emiliano-romagnolo si sono classificati Umberto Vaselli della Madignanese e Pietro Crugnola della Busto Garolfo.

«Questa vittoria è frutto di un grande lavoro di squadra e dà morale per affrontare al meglio la parte finale di questa stagione» hanno dichiarato i tecnici Ferrari, Alberti e Buttini parlando della prestazione dei “loro” Allievi.

Giovanissimi protagonisti a Lissone

Nel weekend si sono fatti notare anche i Giovanissimi che hanno alzato al cielo un nuovo trofeo di squadra conquistando, venerdì sera, il successo nel Torneo “Fire Sprint” di Lissone. Domenica invece alcuni atleti selezionati dal Comitato Provinciale hanno partecipato al Trofeo Lombardia disputato nel Pavese ed altri hanno gareggiato a Lurago D’Erba. Da entrambi i campi di gara sono arrivati lusinghieri risultati che soddisfano pienamente i tecnici Vergani, Costa e Rigamonti.