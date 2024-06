Maria Acuti è campionessa italiana della cronometro: festa per il Velo Club Sovico e Vangi Ladies Cycling Team

Maria Acuti è la nuova campionessa italiana della cronometro tra le Allieve.

La nuova campionessa italiana della cronometro (categoria Allieve) è del Velo Club Sovico

Tre giorni dopo il suo sedicesimo compleanno l’atleta mantovana, che rappresenta il Velo Club Sovico powered by Vangi Ladies Cycling Team, ha ottenuto il successo completando gli otto chilometri in programma sul tracciato di Grosseto in 11 minuti e 44 secondi pedalando a 41,9 Km/h di media.

La nuova campionessa italiana ha anticipato di 2 secondi Linda Rapporti (Breganze) e di 16 secondi Azzurra Ballan (U.C. Giorgione).

Sorridente e soddisfatta Maria a fine gara è salita sul gradino più alto del podio per indossare la maglia tricolore che si aggiunge a quella di campionessa lombarda di specialità ottenuta il mese scorso a Gussola. Il risultato conferma la bontà del progetto sinergico che ad inizio di questa stagione Velo Club Sovico e Vangi Ladies Team hanno messo In campo a favore del ciclismo femminile.