La portacolori del Ctl3 nel corso dei Campionati Provinciali corre i 400 metri in 1.12.37

Maria Grazia Zuliani, atleta del Ctl3 di Bernareggio, conquista un nuovo record nella categoria Master SF65 correndo i 400 metri con il tempo di 1’12”37 nel corso dei Campionati Provinciali (per le province di Milano-Bergamo-Bresacia) che si sono tenuti a Brescia nel corso del weekend.

Maria Grazia Zuliani è da record

Zuliani ha corso i 400 in 1.12.37 che migliora il recente record fatto ai Campionati Italiani di Misano di solo una settimana fa’, record fatto da Lanzini Gianna ( 1.12.75) , che aveva battuto in quella occasione Zuliani. Ora Maria Grazia si riprende il record.

Maria Grazia Zuliani come ricordato più volte, ha un passato da atleta nazionale: nel lontano 1977 ha vestito la maglia azzurra in un incontro quadrangolare per nazioni nella staffetta 4x400 , dopo essere arrivata terza ai Campionati Italiani assoluti.

Allora i 400 li correva in 55 secondi. La passione però le è rimasta ed ora si rimette in gioco nelle categorie master. Il suo impegno ed esempio è da stimolo per i più giovani che guardano con ammirazione la sua continuità.