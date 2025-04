Fine settimana mportante per i velocisti del Ctl3 Atletica di Bernareggio che hanno centrato i propri personali al Meeting Bronze - lombardia che si è tenuto a Cairate, in provincia di Varese.

Matteo Buzzi e Giulia Massone protagonisti del weekend tra i velocisti

Nel dettagliio Matteo Buzzi sigla con 22.84 nei metri 200 il proprio primato personale e minimo per i campionati Italiani con vento regolare, che va a sovrapporsi al suo ottimo 22.49 ottenuto però a favore di vento.

Buzzi è comunque consapevole di aver già corso in 22.49 seppur a favore di ventoo, dunque c'è la consapevelozza di poter migliorare.

Stessa sorte per la juniores Giulia Massone che aveva siglato 26.91 , sempre nei 200, con vento non nella norma e ora scende al regolare primato in 27.08, per lei vale il minimo per la partecipazione ai campionati Regionali di categoria.

Prossime gare

Per il Ctl3 Atletica si apre ora un periodo di gare molto intenso: il prossimo 1° maggio a Brescia con il Trofeo 5 Comuni, il 2 maggioil Trofeo Specchi a Villasanta, il 3 e 4 maggio i Campionati regionalidi società allievi e infine il 10 e 11 maggio i Campionati Regionali assoluti per società Lombardia.