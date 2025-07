Categoria under12: gioca nei Cabs Seveso, con lui in azzurro il compagno di squadra Carlo Inzaghi di Lurago d’Erba

Dal campo dell’Altopiano alla ribalta europea. Un traguardo straordinario, una soddisfazione che resterà per tutta la vita.

Perché disputare un campionato Europeo con la maglia della Nazionale italiana non è assolutamente cosa da tutti i giorni.

Matteo convocato in Nazionale: in campo agli Europei di baseball

E il sevesino Matteo Turazza sarà uno dei diciotto atleti della nazionale di baseball under 12 chiamati a rappresentare l’Italia agli Europei in corso in Repubblica Ceca.

Matteo, che studia alla scuola secondaria Da Vinci, gioca a baseball da quando ha sei anni, sempre nelle fila dei Cabs di Seveso, nel ruolo di catcher (ricevitore) o di terza base. «Mio papà era un ex giocatore di baseball a Seveso e quando Matteo era piccolo gli ha suggerito di provare, senza forzarlo - racconta mamma Tamara - A Matteo è piaciuto e si è appassionato tanto».

E’ stata proprio la società sevesina a segnalare lui e il compagno di squadra Carlo Inzaghi, residente a Lurago d’Erba, alla Federazione, che ha contattato mesi fa diversi club chiedendo loro chi potessero essere i giocatori più validi a partecipare a trofei internazionali.

Così Matteo e Carlo hanno prima preso parte a un raduno a Verona, poi ad alcuni tornei in Spagna e in Germania, superando ogni volta le selezioni e facendosi trovare sempre pronti.

«In Spagna siamo arrivati secondi, perdendo la finale contro il Venezuela - racconta Carlo, che fa il lanciatore - Ho avuto l’emozione di lanciare durante la finale. Peccato per la sconfitta». In Germania invece la squadra si è piazzata al quarto posto: «Abbiamo trovato avversari molto forti e perso la semifinale contro la Germania».

Le prove di tutti e due sono state ottime, facendo benissimo anche nell’ultimo raduno a Bologna. E il 18 giugno ecco arrivare ai Cabs la notizia ufficiale: Carlo e Matteo sono tra i 18 convocati della nazionale under 12 per gli Europei in Repubblica Ceca, a Hluboka, per la grande gioia della società sevesina.

«Un’emozione unica, ero felicissimo quando l’ho saputo. Mi sono impegnato tanto quest’anno. Il mio allenatore Eddy Suarez mi aveva detto a inizio anno che avrei potuto raggiungere la Nazionale e lo devo ringraziare. Ho lavorato tanto per questo» racconta il giovane luraghese.

Grande l’emozione per tutta la famiglia, ormai immersa totalmente nel baseball: «Carlo ci ha davvero contagiati. Siamo molto orgogliosi di lui».

Il sogno di Carlo e Matteo

Tanta soddisfazione anche per Matteo e la sua famiglia: «La società ha seguito Matteo, l’ha fatto crescere e ci ha fatto appassionare. Siamo molto orgogliosi, per lui è stato un anno decisamente impegnativo con allenamenti intensi, è andato anche molto bene a scuola con ottimi risultati», prosegue Tamara.

Il sogno di Carlo è quello di vestire la maglia dei prestigiosi Los Angeles Dodgers e anche Matteo aspira a diventare un giocatore professionista. «O quantomeno a lavorare nel mondo sportivo», spiega.

(nella foto di copertina Matteo Turazza (a sinistra) e Carlo Inzaghi, i due giocatori dei Cabs Seveso che sono stati convocati dalla Nazionale per gli Europei under12 in Repubblica Ceca)