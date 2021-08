Mc7 Corse, continua il buon momento

Prosegue il periodo di buoni risultati per Mc7 Corse, la scuderia agonistica del MotoClub Vimercate.

In pista al "Simoncelli"

National Trophy: a Dario Latrecchina si unisce Fabrizio Perotti come “wild card”. L’esperienza accumulata la settimana prima si rivela utile per la messa a punto delle due Aprilia RSV4 Factory, consentendo ai due piloti di staccare buoni tempi sin dalle prove libere del giovedì e venerdì. Nelle prove ufficiali Perotti ottiene un tempo di 1.37.459 (sesto posto in griglia) e Latrecchina 1.39.167 (quattordicesimo). Dopo gli ottimi risultati in Coppa Italia , il team vimercatese non ha dovuto spostarsi dal circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico per affrontare il quarto round del: aa si uniscecome “wild card”. L’esperienza accumulata la settimana prima si rivela utile per la messa a punto delle due Aprilia RSV4 Factory, consentendo ai due piloti di staccare buoni tempi sin dalle prove libere del giovedì e venerdì. Nelle prove ufficiali Perotti ottiene un tempo di 1.37.459 (sesto posto in griglia) e Latrecchina 1.39.167 (quattordicesimo).

Mc7Corse, piazzamento di qualità

La gara è vivace sin dalle prime battute. La buona partenza di Perotti gli consente di restare sesto nel gruppo composto da Tamburini, Saltarelli, Salvadori, La Marra e Gamarino che dovrà ritirarsi per noie ai freni nel secondo giro. La bagarre continua con La Marra che sorpassa Salvadori; mentre Tamburini va verso la vittoria, si creano due coppie che iniziano a duellare, La Marra con Saltarelli e Salvadori con Perotti. Il portacolori di Mc7 Corse resta incollato al suo avversario ma pur essendo più veloce del pilota del team Barni sin dopo il Curvone, perde due decimi negli ultimi due settori non riuscendo ad avvantaggiarsi a sufficienza per poter attaccare il pilota della Ducati. Dopo dieci giri di lotta finiranno nell’ordine sotto la bandiera a scacchi in quarta e quinta posizione, separati di 220 millesimi.

Latrecchina parte forte

Le buone partenze di Dario Latrecchina sono una parte del suo repertorio di guida e anche stavolta non si smentisce: recupera tre posizioni e resta undicesimo solo un giro quando si porta in decima. Nel corso del quarto passaggio supera Butti e visto il distacco da Ciacci che lo precede si limita a mantenere la posizione; ma la catena della Bmw del pilota di Trebbisacce si spezza all’inizio dell’ultimo giro lasciando al pilota di Mc7 Corse l’ottava posizione finale.