Ottimo fine settimana per il Meda che conquista tre punti importantissimi in ottica classifica battendo la Solbiatese.

Meda batte la solbiatese e conquista tre punti importanti

Dopo aver battuto l'Oltrepò, i bianconeri superano così anche un'altra corazzata di questo girone conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza, visti anche i risultati delle altre avversarie.

L'avvio di gara è incoraggiante, poi ovviamente qualche rischio c'è stato con Mondoni che mira alto da buona posizione. A metà frazione il tiro di Filomeno (alto) è il segnale che il Meda c'è e Russo deve mettere in corner la conclusione di Laribi. Dall'angolo seguente, Lanzarini è il più lesto di tutti a risolvere la mischia e trovare il vantaggio.

Nella ripresa c'è ancora da soffrire, Bianchi salva sulla linea un pallone destinato in porta dopo la gran parata di Chierico su Colombo, poi a cinque minuti dalla fine la clamorosa traversa di Toure. Ma al triplice fischio la gioia è bianconera e la squadra di Meda torna a casa dopo aver vissuto una domenica da sogno.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Il tabellino

MEDA-SOLBIATESE 1-0

MARCATORE: 27' Lanzarini.

MEDA (3-4-2-1) Chierico; Romano, Bianchi, Bruschi; Martino, De Vincenzi, Laribi, Pozzoli (16' st Maugeri); Lanzarini (32' st Valtulina), Filomeno (32' st Schinetti); De Lauso (16' st Gualtieri). A disp.: Cassina, Ferraroli, Molteni, Orsi, Esposito. All.: Cairoli.

SOLBIATESE (4-3-3) Russo; D. Lonardi (45' pt Riceputi), Toure, L. Lonardi, Alabiso; Manfre, Giamberini, Iervolino (12' st Mira); Mondoni (15' st Locati), Torraca, Colombo. A disp.: Seitaj, Sorrentino, Scapinello, Novello, Finoli, Brazzelli. All.: Rota.

ARBITRO: Masper di Bergamo.

NOTE: Giornata coperta, terreno in discrete condizioni. Spettatori 200. Ammoniti Lanzarini, Laribi, Martino, Maugeri, Colombo, Manfre. Angoli 4-6. Recupero 1', 4'.