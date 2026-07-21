Da venerdì 24 a domenica 26 luglio sono attesi in città i Campionati Italiani di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile

Per tre giorni Meda sarà la capitale italiana della ginnastica artistica. Dal 24 al 26 luglio 2026 il PalaMeda ospiterà infatti i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile, il più importante appuntamento nazionale della disciplina, organizzato da ASD Ginnastica Meda e Federazione Ginnastica d’Italia, con il patrocinio del Comune di Meda.

Meda capitale della Ginnastica Artistica per un weekend

L’evento richiamerà in città atleti, tecnici e società provenienti da tutta Italia, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere alle prestazioni dei migliori interpreti della ginnastica artistica italiana in una competizione che rappresenta uno dei momenti più prestigiosi del calendario federale e un importante banco di prova in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. La scelta di Meda conferma ancora una volta il ruolo che la città e la Ginnastica Meda hanno conquistato nel panorama nazionale grazie alla qualità organizzativa e alla lunga tradizione della società, da decenni punto di riferimento per la disciplina. Il PalaMeda tornerà così ad accogliere una manifestazione di altissimo livello tecnico, trasformandosi in un luogo di incontro tra sport, territorio e comunità.

Il programma delle gare

Il programma prenderà il via venerdì 24 luglio alle 19.15 con le gare femminili, proseguirà sabato 25 luglio alle 19 con le competizioni maschili e si concluderà domenica 26 luglio con le finali: alle 10.45 quelle femminili e alle 15.15 quelle maschili. I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket.

Le voci del mondo sportivo

«I Campionati Italiani di Ginnastica Artistica, in programma a Meda, rappresentano una nuova opportunità per promuovere la bellezza di una disciplina speciale. Gli Assoluti permetteranno di apprezzare la forza della tradizione, la capacità di suscitare emozioni uniche e il talento che è il codice di espressione delle atlete e degli atleti pronti a contendersi i titoli tricolori. L’appuntamento costituisce anche un importante banco di prova in vista dei prossimi Campionati Europei, oltre che una straordinaria vetrina per esprimere il livello di eccellenza raggiunto dal nostro sistema. Rivolgo un sincero saluto agli organizzatori, alla Ginnastica Meda, alle protagoniste e ai protagonisti di questo grande momento di sport, con la consapevolezza che verrà onorato con passione e determinazione con lo sguardo proteso verso il futuro e verso nuovi, entusiasmanti successi», dichiara l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò. «Gli Assoluti non sono soltanto una competizione: sono il luogo dove si incontrano la tradizione e l’innovazione, dove il talento individuale diventa patrimonio collettivo e dove si misura la vitalità di un movimento che continua a crescere, a rinnovarsi e a ispirare. La ginnastica artistica italiana ha saputo negli anni consolidare un’identità forte, riconosciuta a livello internazionale, grazie alla qualità delle sue scuole, alla preparazione dei tecnici e alla passione dei dirigenti che, in ogni territorio, costruiscono le basi su cui si sviluppano i successi del presente e del futuro. In questo contesto, Meda si conferma, per la nona volta, un palcoscenico di straordinario valore sportivo e simbolico», afferma il Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Andrea Facci. «Il mio percorso come Presidente dell’A.S.D. Ginnastica Meda si intreccia ancora una volta con l’organizzazione di un evento di grande prestigio e responsabilità. I Campionati Assoluti sono, per definizione, uno dei momenti più alti del calendario federale: una competizione di massimo livello tecnico e agonistico, che mette a confronto i migliori interpreti della ginnastica artistica italiana. L’edizione di quest’anno assume un valore ancora più rilevante perché coincide con un passaggio chiave della stagione: sarà infatti l’ultimo grande banco di prova per i nostri azzurri prima dei Campionati Europei», dichiara Angelo Mauro Buraschi, presidente di Ginnastica Meda. «Meda è conosciuta in tutto il mondo per l’arte del mobile, per la cura del dettaglio e per la capacità di trasformare il lavoro quotidiano in bellezza. È lo stesso impegno che, anche quest’anno, la Ginnastica Meda ha messo nell’organizzazione dell’evento, con un obiettivo chiaro: mettere al centro i ginnasti, veri protagonisti di questo grande appuntamento», commenta Maurizio Allievi, Tecnico olimpionico e Direttore Tecnico Ginnastica Meda.

Le parole degli esponenti regionali

«Non posso che essere orgoglioso che in Lombardia, nella laboriosa e mai ferma Brianza, vengano ospitati i Campionati Assoluti di Ginnastica, un appuntamento di grande prestigio che rappresenta non solo un momento sportivo di altissimo livello, ma anche una straordinaria occasione di promozione del nostro territorio e dei suoi valori. Questa manifestazione, sostenuta e patrocinata da Regione Lombardia, arriva in un anno particolarmente significativo, quello che ci ha visti protagonisti a livello mondiale con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026, e testimonia ancora una volta la capacità della nostra regione di essere punto di riferimento per lo sport italiano e internazionale, grazie a competenze organizzative, passione e qualità delle sue realtà associative», dichiara il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. «Meda diventerà per tre giorni capitale dello Sport, ospitando i Campionati Assoluti di Ginnastica Artistica, rinverdendo i fasti di Igor Cassina, Matteo Angioletti, Andrea Coppolino e tanti altri. Lo sport di grande livello torna al PalaMeda, che si vestirà a festa, come nell’ottantunesima edizione svoltasi nel 2019. Una vetrina che avrà come protagonisti assoluti gli atleti della ginnastica artistica. Un evento, che anche questa volta, vedrà la sapiente regia della storica Ginnastica Meda, fucina di talenti e campioni», commenta Alessia Villa, consigliera di Regione Lombardia.

Il commento dell’Amministrazione