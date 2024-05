La terza rete consecutiva di Omar Laribi permette al Meda di espugnare Saronno e raggiungere i playout. I bianconeri affronteranno proprio l’Accademia Pavese, battuta due domeniche fa a Sant’Alessio. Il sorpasso sui biancorossi permetterà di giocare il ritorno in casa e avere due risultati a disposizione su tre.

Meda espugna Saronno e raggiunge i playout

Nel primo tempo, dopo il colpo di testa a lato di Martino, gran parata di Chierico che difende la sua porta al meglio. L’occasione arriva anche per il Meda, ma De Vincenzi manda alto di testa su invito di Schinetti.

In avvio di ripresa il gol vittoria: la squadra di Meda parte bene, reclama un possibile rigore per fallo di mano in area, poi dopo sette minuti passa con la serpentina di Laribi conclusa col diagonale chirurgico e vincente da parte del numero 4 bianconero. Il Meda resiste fino al triplice fischio e ora la sua stagione proseguirà per altre due partite per cercare di mantenere l’Eccellenza.

Il Meda giocherà i playout contro l'Accademia Pavese domenica prossima (a Sant'Alessio) per la gara d'andata, e domenica 20 maggio a Meda per la gara di ritorno.