Giornata fredda ma soleggiata a Caronno Pertusella, dove la Caronnese è scesa in campo ieri per dare continuità ai suoi risultati: da 7 partite i ragazzi di mister Ferri non conoscono la parola “sconfitta”. L’ultima risale allo scontro casalingo contro la corazzata Solbiatese. Ci ha provato il Meda a invertire la rotta, ma purtroppo senza successo. La partita infatti si è chiusa 3-0 a favore dei padroni di casa.

Meda sconfitto in casa della Caronnese

Inizio deciso della Caronnese con Federico Corno che calcia verso la porta avversaria dal limite dell’area dopo un bel recupero di Malvestio, palla che finisce fuori di poco alla destra di Aiello. Al 7′ tentativo del Meda che prova la conclusione con Martino che dalla distanza non impensierisce Paloschi. All’11esimo cambia il risultato. Punizione da destra di Federico Corno che pennella un pallone a centro area, dove Alberto Sorrentino (al secondo gol in campionato) batte il portiere avversario con un colpo di testa che non lascia scampo. Caronnese meritatamente avanti dopo 11 minuti. Al 16′ grande occasione per Colombo che, a tu per tu con il portiere avversario, non riesce a superarlo: c’era anche Becerri libero. Immediata reazione rossoblù: bel diagonale di Corno al 17′ che si spegne alla sinistra di Aiello. Tegola per i padroni di casa: al 17′ Corno è costretto a uscire per un problema fisico, al suo posto Doumbia. Al 25′ Caronnese vicinissima al 2-0: Cannizzaro dal limite fa partire un destro potente e pieno d’effetto che si stampa sulla traversa a portiere battuto. Al 30′ bella azione da sinistra della Caronnese: Cannizzaro va sul fondo a sinistra, mette il pallone in mezzo, deviazione di un difensore del Meda che premia Colombo che gira di destro, parata di Aiello. Al 35esimo altra grande occasione Caronnese: prima Doumbia, poi Cannizzaro calciano verso la porta, ma il Meda si salva disperatamente in angolo. Altra occasione per la Caronnese al 42′: azione di contropiede con Doumbia che sfonda a destra, pallone che finisce dall’altro lato dove Becerri prova la conclusione con il destro, parata di Aiello. Primo tempo che si chiude con un dominio totale della Caronnese, che però rimane avanti solo di un gol, segnato da Sorrentino dopo 11 minuti.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco riprende con un cambio nelle fila del Meda, con Marano che prende il posto di Lanzarini. Nella Caronnese, nessun cambio rispetto agli 11 che hanno concluso il primo tempo. Al 3′ della ripresa azione strepitosa di Becerri: da sinistra dà vita a una serpentina in area di rigore con cui semina il panico nella difesa del Meda ma il suo destro finisce fuori di pochissimo alla destra di Aiello che non avrebbe potuto fare nulla. Al 55′ espulso direttamente dalla panchina Cassina, secondo portiere del Meda, per proteste reiterate. Al 57′ Caronnese di nuovo in gol: rilancio di Paloschi, controllo e gestione di Colombo, che trova sulla destra Doumbia che pesca sul secondo palo Becerri che ribatte in rete dopo il primo tentativo parato da Aiello. I padroni di casa sono avanti di due reti. Al 63′ altra occasione per la Caronnese: da un’azione da calcio piazzato, palla recuperata da Malvestio che incrocia dal limite di destro: para bene Aiello. Dopo pochi minuti, ancora Malvestio è pericoloso dal limite ma il pallone è alto. Buona incursione per il Meda al 65′: discesa sulla destra e cross teso su cui non arriva per poco Calmi, ma nel duello con Galletti viene fischiato fallo in attacco agli ospiti. Il 3-0 non si fa attendere: da azione d’angolo, palla sul secondo palo dove si fa trovare pronto Colombo che con una bella acrobazia batte Aiello e trova un gran gol, il quinto della sua stagione. Dopo la terza rete dei padroni di casa, la partita perde di ritmo e si assesta sul 3-0 con le sostituzioni da una parte e dall’altra che cambiano le fisionomie delle squadre ma non trasformano il destino di una vittoria meritatissima da parte della Caronnese. Una vittoria che proietta i rossoblù a quota 23 punti, al pari del Pavia e a un solo punto dalla Rhodense.

TABELLINO CARONNESE-MEDA 1913 3-0

CARONNESE: Paloschi; Dilernia, Galletti, Sorrentino; Cerreto, Cannizzaro, Zibert (85′ Savino), Malvestio (80′ Tondi); Corno (17′ Doumbia), Becerri (72′ Oliviero); Colombo (75′ Rosa). A disposizione: Vergani, Sotelo, Paltrinieri, Battistella. Allenatore: Michele Ferri

MEDA 1913: Aiello; Pozzoli (27′ Annoni), Ferraroli, Ambrosini, Lazarini (Marano); Orsi (Crea), Martino, Di Cesare; Calmi (75′ Di Giuliomaria), Schinetti, Miccoli (82′ Valtulina). A disposizione: Cassina, Bruschi, Galli, Annoni, Russo. Allenatore: Giovanni Cairolu

ARBITRO: Lorenzo Notaro della sezione di Lamezia Terme

ASSISTENTI: Riccardo Bergamaschi della sezione di Bergamo, Matteo Maria Orsogni della sezione di Milano

RETI: 11′ Sorrentino (C), 57′ Becerri (C), 70′ Colombo (C)

RECUPERO: 2′ fpt, 4′ fst

AMMONITI: Orsi 10′ (M), 25′ Ambrosini (M), 37′ Martino (M), 39′ Colombo (C), 40′ Galletti (C), Malvestio (C)

ESPULSI: 55′ Cassina (M) non dal campo

