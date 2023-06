Medaglia d'argento al Campionato Italiano Team Relay Master per Pavan Free Bike

Una medaglia d’argento al Campionato Italiano Team Relay Master, quattro vittorie. Un fine settimana unico per la società di Sovico, Pavan Free Bike che ha brillato anche domenica nella gara di Lurago d’Erba del circuito Master Cicli Pozzi, poche ore dopo la conquista della medaglia d’argento ai tricolori al Parco Tre Castagni di Pergine Valsugana.

Vincitrice del titolo nel 2017 e 2019, la società di Sovico con Cristian Boffelli, Alberto Riva, Monica Maltese, Fabio Pessina ed Elia Roggeri ha coperto i cinque giri di gara in 1 ora 12’ 52".

Il gap accumulato nelle prime tre frazioni è stato ridotto dagli ultimi due atleti del quintetto rosso-bianco, ma non è stato sufficiente per il gradino più alto del podio, obiettivo mancato per 50 secondi, quelli che li hanno separati dai vincitori del Team Todesco.

Settimo posto per la formazione “B" che ha schierato quattro atleti (Carlo Bruzzone, Andrea Artusi, Paola Bonacina e Davide Pagliano), con Bruzzone che ha aperto l’ordine delle partenze e percorso anche l’ultima frazione.

A Lurago d’Erba è stato un altro giorno straordinario per Pavan Free Bike che si è chiuso con un incredibile poker di vittorie firmate da Elia Roggeri, Alberto Riva, Andrea Artusi e Monica Maltese un epilogo non diverso da quello che tutti si attendevano per questa gara, un bel cross country che è stato il giro di boa del circuito Master Cicli Pozzi.

Con la terza vittoria nelle sei gare disputate, Andrea Artusi ha completato la rincorsa alla maglia di leader di categoria del circuito off road ACSI di Como-Lecco che difenderà a partire dalla prossima gara di Dazio, domenica prossima.

Gli alfieri di Pavan Free Bike sono stati protagonisti in quattro categorie e con questo spirito possono puntate ancora a fare centro in tante belle prove del calendario nella marcia di avvicinamento al Campionato Italiano XCO che si disputerà a Maser domenica 23 luglio.

Boffelli secondo nella Via del Marmo

A completare la festa rosso-bianca è stato il secondo posto di categoria di Cristian Boffelli nella Via del Marmo, quinto dei sette appuntamenti del circuito Brixia Adventure MTB. Nella prima parte del percorso di 48 km Boffelli ha trovato posto nel secondo gruppetto all’inseguimento dei due fuggitivi e ha avuto la meglio nel gruppo che lottava per la quinta posizione assoluta.