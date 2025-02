Week end ricco di medaglie per i giovani arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza. In occasione del Campionato Regionale per la divisione arco olimpico, tenutosi per il secondo anno consecutivo a Nuvolera, in provincia di Brescia, grandi soddisfazioni per gli atleti biancorossi.

Medaglie e soddisfazioni per i giovani arcieri della Polisportiva besanese

Primo posto, che equivale alla qualifica di Campione Regionale, nella categoria Junior F per Camilla Agrati e primo posto anche per Lisa Mariani nella categoria Ragazze F, anche lei laureatasi Campionessa Regionale.

Brillante terzo posto per Alessandro Arosio nella categgoria Allievi M.

Infine per quanto riguarda i risultati a squadre, seconda piazza quindi per le Junior F Camilla Agrati, Greta Ormenese e Sabrina Sala e 1 posto per le Ragazze F Lisa Mariani, Vittoria Mariani e Ludovica Bellani.

Le foto