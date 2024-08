Quattro medaglie d’oro e una di bronzo. E’ il sorprendente bottino di Daniele Sironi, atleta di Seregno, agli European transplant sport championships che si sono svolti a Lisbona, dal 21 al 28 luglio.

Cinque medaglie agli Europei dei trapiantati

In gara atleti provenienti da tutta Europa in diverse discipline (bowling, nuoto, tennis, ciclismo, tennis tavolo, volley, golf, padel, bocce), con una caratteristica in comune: sono trapiantati di cuore, polmoni, reni, midollo, fegato o sono in dialisi. Sironi era al debutto con la maglia azzurra e ai Campionati europei. La delegazione italiana, composta da 31 atleti, è stata organizzata dall’associazione Cardio trapiantati italiani (Acti) e da Transplant sport Italia.

"Un'esperienza fantastica"

"E’ stata un’esperienza fantastica, non tanto per il bottino di medaglie ottenuto, quanto piuttosto per l’opportunità che mi è stata concessa di partecipare a questa manifestazione, che mi ha molto colpito e mi ha offerto l’occasione di conoscere tante persone con storie incredibili, che erano presenti a Lisbona per celebrare la vita - il commento di Daniele Sironi al rientro - I confronti e gli scambi di esperienze vissute con atleti di altre nazioni sono stati utili e fondamentali. Specialisti dell’università inglesi ci hanno sottoposto ad alcuni test e quesiti di diverso genere".

Quattro ori e un bronzo

Il seregnese ha vinto un oro di categoria nella corsa 5 chilometri (e bronzo a squadre), un oro di categoria nella 30 chilometri di ciclismo a Estoril e un altro oro nei 1.500 metri piani. Oro anche nel duathlon virtuale, che sommava i tempi della 30 chilometri di ciclismo e dei 1500 metri. Forte del risultato ottenuto agli Europei, Sironi adesso punta ai Campionati italiani a Roma, il prossimo ottobre, e in seguito ai Mondiali ad agosto 2025 a Dresda.