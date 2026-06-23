Meeting di Viareggio: che esperienza per il Velo Club Sovico

Il Meeting Nazionale per società Memorial Adriano Morelli è da sempre un evento che unisce atleti, famigliari, tecnici dirigenti e tutti gli appassionati di ciclismo giovanile.

Anche quest’anno, come sempre, il Velo Club Sovico ha affrontato il sentitissimo appuntamento con questo spirito. E alla fine ha vinto il gruppo: lo dimostra perfettamente la foto scattata alla conclusione dei giorni trascorsi a Viareggio.

La squadra del Velo Club Sovico

Il team gialloblu composto da Lara Mello, Francesco Carson, Leonardo Mariani, Filippo Scaccalossi, Filippo Zinesi, Leonardo Tentori, Niccolò Dalla Costa, Matteo Veggiato, Nicolò Redaelli, Giacomo Razzoli, Guglielmo Rivolta, Diego Sorrentino, Jacopo Mariani, Leonardo Mazzeo e Nicola Benevento è giunto nella cittadina della Versilia accompagnato dal vicepresidente Goffredo Chiusi e dai tecnici Laura Vergani, Andrea Costa e Sharon Rigamonti.

Il programma tra gare e momenti di gruppo

Il programma del Meeting è stato aperto, il 18 giugno, dalla sfilata delle formazioni partecipanti poi dal giorno seguente sono iniziate le prove in bici. Batterie, gare, prove di abilità ma soprattutto sorrisi ed emozioni e poi, appena possibile un tuffo in mare e qualche gioco in spiaggia.

Il bilancio dell’esperienza

Le ultime gare domenica 21 e poi il rientro verso Sovico con la consapevolezza di aver vissuto, tutti assieme, una fantastica avventura che Laura Vergani racconta con queste parole:

“Torniamo dal Meeting con il cuore pieno di gioia e nuovi obiettivi davanti a noi. Per il secondo anno consecutivo Viareggio ci ha accolti e accompagnati in una grande avventura. Torniamo dal Meeting essendoci classificati 33esimi su 179 squadre partecipanti ma soprattutto con tanto entusiasmo e con la voglia di continuare a crescere e migliorare tutti assieme, atleti, famiglie, tecnici e dirigenti”.