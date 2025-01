Ottimi risultati per il Ctl3 di Bernareggio in quel di Padova, nel corso del Meeting Nazionale indoor di atletica, ultima verifica su gare medie e lunghe in vista dei campionati Italiani di categoria.

Meeting Nazionale a Padova, ottimi risultati per il Ctl3

Non poteva andare meglio questo test gara per Tommaso Bregni che nei 400 metri (categoria allievi) stampa un ottimo 51.50 e arriva ai campionati Italiani che saranno ad Ancona. Bregni è risultato il miglior allievo della competizione, spuntandola sull'atleta della ProPatria MIlano, Righi Elia ( 51.53).

Ottimo risultato anche pr lo junior Cremonini Davide che sempre nei 400 sigla un interessante primato personale indoor in 51.75.

La stagione per il gruppo CTL3 ora prosegue ora con anche altri obbiettivi: oltre le indoor anche le corse campestri, sempre in funzione dei Campionati Italiani di Cassino (15-16 Marzo), e per il giovanile i cross regionali.

(in copertina Tommaso Bregni a sinistra e Davide Cremonini a destra)