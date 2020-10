Melissa Casiraghi è oro ai Campionati Nazionali. Il risultato nel fine settimana a Forlì durante i Campionati nazionali per la categoria Cadetti.

“Complimenti alla nostra Melissa Casiraghi per lo splendido oro nel lancio del peso ai Campionati Italiani che si sono svolti questo week end a Forlì. Grandissima!!”

Così il sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi, ha elogiato nella serata di ieri la campionessa agratese che ha partecipato ai Campionati nazionali per la categoria Cadetti che si sono svolti nel weekend a Forlì. Un risultato oltre i pronostici e per questo ancora più entusiasmante per la giovane, che nei 6 lanci di gara va per 5 volte oltre il suo precedente personale (11,41).

Casiraghi si presenta sulla pedana di Forlì con un 11.80 da favola, che resterà la miglior prestazione di tutta la gara: finale comunque da brividi, con la seconda – la veneta Maya Maldina – a soli 4 centimetri e la friulana Giada Cabai terza con 11,73.

Prima esperienza nazionale per il “collega” concorezzese, Michele Pio Sacco, che chiude la sua prova di lancio del giavellotto a 30,14, in quattordicesima posizione. Avrebbe dovuto esserci anche Pietro Bozzolan, anche lui portacolori dell’Atletica Concorezzo e campione lombardo nella 5 chilometri di marcia, che però non ha partecipato alla gara.

