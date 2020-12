Meraviglia Leon: vittorie a raffica e primo posto

Quinta vittoria consecutiva e primato acquisito per la Leon Vimercate.

Solo successi

Nel recupero della quarta giornata del campionato di serie B nazionale (girone A) – giocato martedì sera in Piemonte – la formazione brianzola ha battuto in trasferta il Futsal Monferrato per 6-9, assestandosi così al primo posto di una classifica comunque molto provvisoria visto il gran numero di partite ancora da recuperare.

Leon, gran finale

Contro una squadra anch’essa neopromossa, ma che può vantare in rosa giocatori di grande esperienza, la squadra allenata da Simone Ghinzani ha dovuto tenere sempre alta la guardia per portare a casa i tre punti. La partita è sempre rimasta in bilico fino al 7-6 degli ultimi giri di cronometro, quando la formazione vimercatese ha infilato l’uno-due decisivo grazie alle reti di Previtali e Finoti, che ha così siglato la tripletta personale.

Il tabellino

MONFERRATO – LEON VIMERCATE 6-9

RETI: Rasero, Estedadishad, De Gois, Selhami, Karaja (M). 4 Pozzi, 3 Finoti, Pirovano, Previtali (V).

LEON: Bosetti, Pirovano, Pisante, Finoti, Pozzi. Marchetti, Costantino, De Morais, Squillace, Previtali, Del Gaudio, Hasouani. All. Ghinzani.

Leon, il punto

La Leon è riuscita così a balzare davanti a tutti in classifica a quota 15 punti senza aver mai sbagliato un colpo. Sabato 12 dicembre riparte regolarmente il campionato: in programma, per i vimercatesi, c’è il derby lombardo in casa della Domus Bresso, valido per la decima giornata.