Michela Cambiaghi cambia maglia. E non si tratta di un movimento di mercato come tutti gli altri: l’attaccante di Vimercate, cresciuta sui campi di Concorezzo, lascia dopo due stagioni l’Inter e si trasferisce alla Juventus, squadra campione d’Italia in carica e rivale storica dei nerazzurri. Una proposta importante, quella del club bianconero, che ha offerto alla classe ’96 un contratto triennale valevole fino al 30 giugno 2028.

Michela Cambiaghi cambia Triennale con la Juventus

Questa la nota ufficiale:

«Nuovo acquisto della Juventus Women che accoglie Michela Cambiaghi, attaccante azzurra di grande qualità ed esperienza, all’interno del gruppo: la calciatrice, che in bianconero indosserà il numero 36, ha firmato un contratto che la legherà al nostro club fino al 30 giugno 2028. Originaria della provincia di Monza, l’attaccante classe 1996 - figlia d’arte, con papà Alberto che è stato calciatore negli anni ’80 - inizia sin da piccola a giocare a calcio, partendo dalle giovanili della Concorezzese prima di passare al Fiammamonza, con la quale esordisce in Prima Squadra a soli 15 anni. Ha giocato in Serie A Femminile anche con Mozzanica, Como 2000, Sassuolo, Parma e infine Inter - con cui nelle ultime due stagioni ha raccolto 47 presenze e 17 reti. In totale Cambiaghi ha già collezionato in carriera più di 200 presenze in Serie A femminile. In Nazionale invece, dopo aver giocato sin dal 2015 con varie selezioni delle giovanili, nell’ottobre 2023 ha ricevuto anche la prima convocazione da parte della Nazionale maggiore - indossando la maglia azzurra per la prima volta nel secondo tempo della sfida contro la Spagna in UEFA Women’s Nations League. Al momento con l’Italia ha raccolto 17 presenze e cinque reti».

Michela, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto pubblicamente ringraziare l’Inter: