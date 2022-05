Il Presidente della Folgore Caratese, Michele Criscitiello, si è dimesso e in queste ore hanno lasciato l'incarico anche il Direttore Sportivo Capobianco e il mister Emilio Longo.

Michele Criscitiello non è più il presidente della Folgore Caratese

A darne notizia poco fa è stata la stessa Folgore caratese in un breve comunicato diffuso sulla pagina Facebook della società.

"Michele Criscitiello - si legge nella nota - dopo sei anni alla guida della US Folgore Caratese, lascia ufficialmente la Presidenza del club. Con l'addio di Criscitiello si registrano le dimissioni anche del Direttore Sportivo Giovanni Capobianco, quest'ultimo futuro allenatore del Picerno in serie C, al quale tutta la società augura le migliori fortune professionali".

Resta ora da capire quale sarà il futuro della società. Nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti.