Michele Criscitiello, un ritorno a tutto campo. Dalla Folgore Caratese allo SportItalia Village: "Sogno un grande futuro"

La US Folgore Caratese ha una nuova proprietà: si tratta di Sportitalia, società editrice su scala nazionale che si occupa anche di gaming, raccolta pubblicitaria e organizzazione eventi. Sportitalia sarà anche il main sponsor della società di Carate Brianza in un progetto che abbraccia tutti: dalla Scuola Calcio al Settore Giovanile, fino alla Prima Squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie D.

La società, attraverso una nota stampa, ha fatto anche presente che ha depositato, nei giorni scorsi con la collaborazione dello studio legale DCF Legal di Bergamo, una manifestazione di interesse per la gestione pluriennale del centro sportivo (al Comune di Verano Brianza) e dello stadio (al Comune di Carate Brianza).

Ne abbiamo parlato con il proprietario di Sportitalia, Michele Criscitiello, che torna dunque alla guida del club, questa volta occupandosi di tutta la società e delle strutture.

Michele Criscitiello torna con un sogno da realizzare, un desiderio concreto da tramutare in realtà. Un progetto che sarà possibile solo grazie all’unità di intenti e alla capacità di comunicazione tra imprenditore ed enti locali.

E il progetto ha già un nome ben preciso: «Sportitalia Village», un villaggio che, spiega Criscitiello, rivoluzionerà il territorio e che - dice - «darà benefici enormi alla popolazione».

Presidente, ci racconti un po’ di questo progetto ambizioso...

«Il mio sogno è quello di abbattere un muro e far rendere tutto sotto lo stesso cappello del Sportitalia Village e stadio, con un progetto sostenibile. Verano e Carate possono farlo, sto parlando con persone intelligenti che fanno il bene del territorio. Voglio continuare a far divertire la gente e per farlo serve un centro sportivo all’avanguardia, dove anche il settore giovanile possa crescere e migliorare. So cosa significa gestire i bambini e fare calcio con loro, in due settimane i bambini del settore giovanili sono passati da 350 a 600. Servono allenatori preparati, pagati il giusto e che portino qualità. Non consentirò nel Village la presenza di genitori maleducati e allenatori che pensano di diventare Guardiola. Il ruolo dell’allenatore è fondamentale, deve educare e insegnare. Abbiamo l’ambizione di far salire la prima squadra, ma per farlo servono le strutture. Mi chiedono perché non l’ho fatto cinque, sei anni fa. Prima ero solo un gestore della prima squadra, che ho lasciato ad una semifinale playoff in serie D. Ora rientro in società, con un ruolo molto più ampio. Perché mi occuperò non solo di prima squadra, ma anche di tutto il settore giovanile».