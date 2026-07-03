Dopo la gara di Cremona la Michelin Performance Cup (che si disputa nell’ambito della Coppa Italia) si sposta sullo splendido teatro del Mugello, accolto, come in tutta Italia, dal caldo torrido che imperversa sulla penisola.

Michelin Performance Cup: terzo posto per “l’avvocato volante” Diego Pensalfini

Il circuito, di proprietà della Ferrari, è un tracciato veloce dove la tecnica di guida è altrettanto essenziale quanto l’avere a disposizione una buona dose di cavalli sulla propria cavalcatura: per quanto riguarda la prima “l’avvocato volante” non difetta certamente, anzi, ma la sua Suzuki GSX-R 1000 del 2007 non è certo la più dotata; può però contare sulle eccellenti doti ciclistiche della creatura di Hamamatsu che è universalmente riconosciuta come tra le migliori degli ultimi 20 anni.

Le qualifiche

Lo schieramento dopo le prove ufficiali vede Andrea Modena e la sua eccellente Aprilia in pole position precedere Diego Pensalfini e Alessandro Piovani.

La gara

Viste le condizioni ambientali (la temperatura ha toccato i 37 gradi) la Direzione Corse decide sensatamente di ridurre da 10 a 8 giri la lunghezza della gara.

Il via questa volta non riesce bene al pilota del team di Matteo Colombo che perde diverse posizioni mentre Modena prende la testa e allunga decisamente; la superiorità del pilota milanese del team VECM non è mai in discussione, mentre dietro Diego Pensalfini si impegna in una rimonta che lo porterà a tagliare il traguardo in terza posizione; di più era impossibile fare stante anche la brevità della gara. Secondo posto per Alessandro Piovani.

La classifica generale

La classifica generale vede “l’avvocato volante” salire al secondo posto scavalcando Fabio Iannello preceduto dal dominatore Modena.

Il prossimo appuntamento che sarà anche l’ultimo, sul circuito romagnolo di Misano Adriatico il 3 e 4 ottobre.