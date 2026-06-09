Monza e Folgore Caratese premiate in Regione: alle due società la medaglia d’argento Gio Ponti

Questa mattina nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli a Milano si è tenuta la premiazione delle squadre di calcio professionistiche lombarde che hanno riportato successi a diverso titolo nella stagione sportiva 2025/2026.

A rappresentare il territorio Monza e Folgore Caratese, con i biancorossi vincitori dei playoff di Serie B e dunque promossi in Serie A la prossima stagione, mentre gli azzurri – assoluti dominatori del girone B di Serie D – che la prossima stagione giocheranno invece in Serie C.

La cerimonia ha avuto inizio con gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del Presidente della Giunta regionale Attilio Fontana.

Poi sono cominciate le premiazioni singole per i cinque Club, Monza, Inter, Como, Folgore Caratese e Desenzano, a cui è stata conferita la medaglia d’argento Gio Ponti, la più alta onorificenza attribuita dal Consiglio regionale della Lombardia.

A rappresentare il Monza era presente l’Amministratore Delegato Mauro Baldissoni, che ha ritirato lo speciale riconoscimento assegnato e ha donato una maglia biancorossa di capitan Pessina ai presidenti Romani e Fontana.

Per la Folgore Caratese invece presente il presidente Michele Criscitiello, a cui è stato consegnato invece il riconoscimento per la promozione in Serie C.

Per le due società sono arrivati diversi attestati di stima da vari esponenti del consiglio regionale, come ad esempio la consigliera di Fratelli d’Italia Alessia Villa, il consigliere di Forza Italia Jacopo Dozio e il capogruppo della Lega Alessandro Corbetta.

“Il ritorno del Monza in Serie A e la storica promozione della Folgore Caratese in Serie C rappresentano due pagine bellissime per lo sport brianzolo e lombardo. Questa mattina, in Consiglio regionale, abbiamo celebrato due società che, con percorsi diversi ma accomunati da ambizione, lavoro e senso di appartenenza, hanno saputo regalare emozioni profonde ai propri tifosi e a tutto il territorio – ha sottolineato Villa – Al Monza, alla Folgore Caratese, ai rispettivi staff tecnici, ai giocatori, alle dirigenze e ai tifosi va il mio applauso più sincero. Sono due vittorie diverse, ma entrambe raccontano il volto migliore della Brianza: concreta, orgogliosa, determinata e capace di non arrendersi mai. Oggi celebriamo due imprese sportive e, insieme, due grandi lezioni di appartenenza, lavoro e amore per il proprio territorio”.

“Complimenti all’Inter al Como al Monza alla Folgore Caratese e al Desenzano per gli ottimi risultati ottenuti quest’anno sul campo e giustamente premiati questa mattina in consiglio regionale – ha sottolineato invece Dozio – Stiamo parlando di eccellenze calcistiche che hanno conseguito grandi traguardi e in quanto brianzolo voglio esprimere tutto il mio orgoglio per una riconquista della serie A da parte del Monza e il ritorno in serie C della Folgore Caratese dopo 78 anni”.

“Si tratta di un riconoscimento che premia innanzitutto la solidità societaria e l’organizzazione di Monza e Folgore Caratese, ma anche la dedizione dei tifosi che anche nei momenti più difficili non hanno mai smesso di sostenere i propri beniamini – ha concluso Corbetta – E se più volte, da esponente istituzionale e da tifoso, ho ringraziato la nuova proprietà per aver riportato l’AC Monza dove merita, dato nuovi stimoli e infuso nuovo entusiasmo in tutto l’ambiente, è questa l’occasione per dare la giusta visibilità anche alla Folgore Caratese, che ha conquistato una promozione storica nel calcio professionistico, grazie ad una programmazione attenta e lungimirante, nonché alla capacità di attrarre nuovi sostenitori. Si riafferma dunque anche nel calcio un ‘modello brianzolo’ fatto di concretezza, passione e impegno, capace di far sognare un territorio che altri ritenevano un bacino esclusivo delle squadre milanesi e che invece ha saputo ritrovare il suo orgoglio identitario”.