Monza: mister Bianco suona la carica alla vigilia della sfida di Coppa Italia

Dopo un brillante pre-campionato si avvicina il primo appuntamento ufficiale per il Monza del nuovo corso americano, atteso domani, domenica 17 agosto, dalla sfida di Coppa Italia contro il Frosinone.

Vigilia di Coppa Italia

Subito un match da dentro o fuori per la squadra di mister Paolo Bianco, che alle 18 tra le mura amiche dello U-Power Stadium sfiderà il proprio passato:

"Mi aspetto di dare continuità alle prestazioni fatte nelle amichevoli con l'Inter, con l'Atalanta e con tutte le altre squadre - le parole del neo allenatore del Monza - Affrontiamo una squadra che conosco molto bene avendola allenata nell’ultimo periodo e so che vorrà fare bella figura. Noi vogliamo andare avanti in questa competizione, quindi ci faremo trovare pronti"

Ritorno al passato

Come detto, non sarà una partita facile. Il Monza sfiderà un Frosinone alla ricerca di riscatto dopo l'ultima stagione, mentre mister Bianco ritroverà la squadra che ha condotto alla salvezza nel corso del passato campionato:

"Sarà un bell'effetto rivedere tanti ragazzi con cui ho condiviso qualcosa di importante. Spero sia un vantaggio perché li conosco, ma può essere anche un vantaggio anche per loro perché i ragazzi potrebbero dire qualcosa di mio al nuovo allenatore. A parte tutto credo che la cosa più importante sia che il Monza faccia la partita giusta per provare a passare il turno"

Una squadra competitiva

La partita di domani sarà un appuntamento di quelli importanti, specialmente per capire di che pasta è fatto questo Monza dopo il tonfo della retrocessione e un'estate di ricostruzione. Al di là del risultato, sarà l'atteggiamento a contare di più.

"E' importante andare avanti, riusciremo a fare qualche partita in più per dare la possibilità a quei ragazzi che nell’arco della stagione potrebbero giocar meno di avere un po’ più di minutaggio. Naturalmente il nostro obiettivo non è la Coppa Italia, ma creare una squadra competitiva che riesca ad affrontare tutte le competizione nella stessa maniera"

"Molto soddisfatto dal mercato"

Capitolo mercato. Il Monza nell'ultima settimana ha dato il benvenuto a tre nuovi acquisti come Filippo Delli Carri dal Padova e Luca Ravanelli e Paulo Azzi dalla Cremonese, con l'esterno italo-brasiliano che è persino andato in gol nell'amichevole contro l'Inter.

"Sono molto soddisfatto degli ultimi acquisti. Tutte e tre i ragazzi vengono da campionai vinti negli ultimi anni, quindi sono abituati a vincere. Noi vogliamo fare un campionato da protagonisti e quindi sicuramente ci daranno una grossa mano"

Un "appello" alla curva

Infine un "appello" alla Curva Pieri che martedì sera ha nuovamente disertato la gradinata in protesta con la società:

"Abbiamo due partite in casa nel giro di pochi giorni - ha concluso Bianco - Credo comunque che il pubblico si aspetti tanto da noi e quindi siamo siamo noi dobbiamo prima di tutto dare a loro prima di tutto. Di conseguenza speriamo di riportare tanta gente allo stadio e specialmente in curva"

I numeri di maglia

Monza che, in attesa di scendere in campo, ha ufficializzato i numeri di maglia della nuova stagione che inizierà ufficialmente domani:

1 PIZZIGNACCO - 2 BRORSSON - 3 LUCCHESI - 4 IZZO - 7 AZZI- 9 MARIC - 10 CAPRARI- 11 FORSON- 12 VAILATI - 13 RAVANELLI - 14 OBIANG - 15 DELLI CARRI - 16 SARDO - 17 KEITA - 18 ZEROLI- 19 BIRINDELLI- 20 THIAM- 21 COLOMBO - 22 BALLABIO A. - 23 GALAZZI - 24 BAKOUNE- 25 SORRENTINO - 26 CIURRIA - 27 CAPOLUPO - 28 COLPANI - 32 PESSINA - 33 DOMANICO - 35 GANVOULA - 37 PETAGNA - 39 DE BONIS - 44 CARBONI - 47 MOTA CARVALHO - 50 BALLABIO N. - 70 MARTINS - 90 ZANNI