E' il Pontedera a conquistare i tre punti della sesta giornata di campionato di Serie C. Purtroppo la Real Meda, nonostante un bel primo tempo, non è riuscita ad agganciare la vittoria.

Nella sesta giornata di campionato Real Meda non aggancia la vittoria

La partita si è giocata sabato alla 15.30 in casa delle Black Panthers che hanno mosso il primo pallone della gara. Ragone prova subito ad insaccare in rete, dopo aver

saltato due avversarie, ma il tiro viene parato da Schiavone. Risponde subito il Pontedera con il tiro di Iannella, ma il pallone viene deviato in calcio d’angolo.

Al 15’ Roma crossa in area per Ragone, ma il suo tiro finisce direttamente contro l’avversaria che manda in angolo. Molta pressione del Real Meda all’interno della metà campo del Pontedera, ma la partita rimane ferma sullo 0-0. Al 32’ Roventi prova a sfruttare una ribattuta, ma il tiro finisce alto sopra la traversa. Dopo poco ci

prova anche Coda, ma la palla sorvola nuovamente la porta. Molte occasioni per le padrone di casa, ma non riescono a concretizzare e portarsi in vantaggio. Il primo tempo finisce dunque a reti inviolate.

Il secondo tempo

Il secondo tempo si apre subito con un’azione pericolosa: Toth serve di testa Coda, che calcia di potenza, ma Schiavone ci arriva in volo e manda in angolo. Ma ci vuole poco per vedere arrivare il vantaggio del Real Meda. Infatti, al 49’ Roma crossa in

area per Coda, che appoggia a Toth e con un tap-in mette a segno la rete del vantaggio.

Dopo due minuti, arriva il primo cambio della partita, per il Pontedera esce Romeo ed entra Maroso. Al 54’ dopo uno scambio tra Roma e Campisi, la numero 17 crossa in area per Toth, ma il suo colpo di testa va a lato. Al 60’ Maroso serve Ceci in area che davanti al portiere non sbaglia e riporta in parità la gara. Dopo un minuto, il Pontedera effettua un altro cambio, Lazzara entra al posto di Consoloni. Al 64’ primo cambio anche per il Real Meda, esce Campisi ed entra Antoniazzi. Podo dopo Toth lascia il posto a Carabetta. Al 70’ Maffei colpisce di testa a seguito di un calcio d’angolo e manda in rete il gol dell’1-2.

Finsice sull'1-2

Il Real Meda non smette di lottare, ma fatica a trovare lo spunto giusto. All’86’ cambi per entrambe le squadre. Per il Meda Bacullo prende il posto di Ferrario. Per il Pontedera, invece, esce Maffei ed entra Mazzella.

Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia tre volte e decreta la fine della partita tra Real Meda e Pontedera.

Alcune immagini della partita di sabato