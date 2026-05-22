New Volley Brianza Meda da sogno: promozione in Prima Divisione

Straordinario cammino dell’Under 16 composta da atlete nate nel 2011 e 2012: 20 vittorie su 21 partite e promozione conquistata con un turno d’anticipo.

Con una giornata di anticipo rispetto alla conclusione del campionato, la New Volley Brianza Meda ha conquistato la promozione in Prima Divisione grazie alla vittoria nello scontro diretto decisivo, regalando alla società un traguardo storico al termine di una stagione straordinaria. La gara della promozione si è disputata al Palazzetto Sportivo Comunale di Via Cialdini a Meda, davanti a tantissimi tifosi e sostenitori che hanno trasformato la serata in una vera festa dello sport.

Il traguardo raggiunto

Il successo della New Volley Brianza assume un valore ancora più importante considerando il contesto territoriale in cui opera la società: tra Milano, Monza e Lecco, in un’area ricca di realtà molto più grandi, strutturate e organizzate, spesso dotate di foresterie, ampi bacini di selezione e importanti mezzi tecnici ed economici.

A rendere ancora più significativo il risultato ottenuto è anche il fatto che la squadra, composta da atlete nate nel 2011 e 2012, ha conquistato il campionato di Seconda Divisione confrontandosi per tutta la stagione con squadre formate da ragazze più grandi ed esperte dal punto di vista anagrafico e sportivo.

Nonostante questo, la società medese ha costruito il proprio percorso attraverso il lavoro quotidiano, la crescita del gruppo, la passione e il forte senso di appartenenza. Le ragazze del gruppo 2011 e 2012 hanno infatti disputato una stagione vicina alla perfezione, chiudendo il campionato con numeri eccezionali:

• 20 vittorie su 21 partite disputate

• 19 vittorie per 3-0 e una vittoria per 3-1

• una sola sconfitta, arrivata al tie-break nel girone d’andata

• soltanto 4 set persi in tutta la stagione, nessuno nel girone di ritorno

• miglior dato complessivo tra tutti i gironi del campionato

Una squadra composta da ragazze molto unite, talentuose, determinate e sempre disponibili al lavoro, cresciute enormemente durante l’anno sia dal punto di vista tecnico sia umano.

Fondamentale il lavoro di coach Filippo Nastasi, autentico punto di riferimento del gruppo per tutta la stagione. Con competenza, passione e grande sensibilità, il tecnico ha guidato e sostenuto la squadra in un percorso di continua crescita.

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La gioia

Il presidente Moreno Peluso ha commentato con soddisfazione il risultato raggiunto:

“Questa promozione rappresenta qualcosa di speciale per tutta la nostra società. Siamo una realtà piccola rispetto a molte altre del territorio, ma abbiamo dimostrato che con il lavoro, l’unione e la passione si possono raggiungere traguardi straordinari. Le ragazze hanno costruito un gruppo eccezionale, crescendo tantissimo durante l’anno. Voglio ringraziare il coach Filippo Nastasi, tutto lo staff, i dirigenti e tutte le persone che lavorano dietro le quinte ogni giorno per permettere a queste ragazze di vivere lo sport nel modo migliore.”

Anche coach Filippo Nastasi ha voluto dedicare un pensiero alla squadra:

“Ringrazio tutte le mie ragazze per la costanza e la pazienza che hanno avuto in questo percorso formativo pieno di ottimi risultati. Brave. Grazie alla società ed ai genitori per il supporto continuo durante tutta la stagione. E grazie ai nostri due Giuseppe che ci hanno protetto da lassù.”

La società ha espresso un ringraziamento speciale a tutti i genitori, sempre presenti nell’accompagnare, sostenere e aiutare la squadra durante tutta la stagione, contribuendo a creare un ambiente positivo, sano e unito.

La società desidera anche ricordare con affetto Giuseppe Di Pasqua, figura storica della New Volley Brianza recentemente scomparsa, il cui ricordo resta vivo all’interno della famiglia biancoblù.

Questo traguardo non rappresenta un punto di arrivo, ma una tappa significativa del progetto costruito dalla società negli ultimi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e consolidarsi in categorie sempre più importanti.

E la stagione non è ancora finita: sabato 23 maggio alle 15.30, sempre al Palazzetto Comunale di Via Cialdini a Meda, la squadra sarà impegnata nella semifinale di Coppa Under 16 contro Bracco Pro Patria Volley Milano, ultimo importante appuntamento di un anno sportivo già indimenticabile.

La promozione in Prima Divisione rappresenta oggi non solo un grande successo sportivo, ma anche la conferma del valore umano, educativo e organizzativo che la New Volley Brianza continua a costruire giorno dopo giorno dentro e fuori dal campo. “Non sorte sed virtute”