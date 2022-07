Dalla Nfl Academy alla nazionale under 19: il sogno di Alessandro continua. Il giovane atleta desiano spera di diventare un giocatore professionista.

In campo con la Nazionale

Dopo l’esperienza londinese nella Nfl Academy, il giovane desiano Alessandro Monguzzi continua a fare passi in avanti nel mondo del football americano con l’obiettivo e il sogno di diventare un giocatore professionista. Alessandro infatti è stato recentemente impegnato in un doppio confronto contro Spagna e Finlandia a Bologna con la maglia della Nazionale italiana under 19. Mercoledì 6 luglio gli azzurri hanno battuto la Spagna per 24-0, mentre sabato 9 hanno purtroppo perso la sfida decisiva contro la Finlandia 33-23. Ha raccontato il giovane desiano: "La vittoria ci avrebbe permesso di qualificarci nel gruppo A, ma è stata comunque un’esperienza fantastica. Essere stato convocato è un grande orgoglio. Ho vissuto all’interno di un gruppo meraviglioso Non c’è nulla di più bello. Ci riproveremo in futuro il prossimo anno". Alessandro, 17 anni, è stato uno dei componenti più giovani del gruppo azzurro, che comprendeva ragazzi nati tra il 2003 e il 2005, suo anno di nascita.

La scoperta del football americano

Nipote di un ex giocatore di football americano, Alessandro ha scoperto questo sport nel 2019 alla festa dello sport di Desio conoscendo gli Hammers di Desio. Purtroppo poi è subentrato il Covid, ma appena ne ha avuto la possibilità, ha potuto mettere in mostra tutte le sue doti con i Rhinos di Milano. Le sue qualità sono però arrivate anche a degli scout Nfl, che gli hanno offerto la possibilità di frequentare la Nfl Academy di Londra, un progetto voluto dalla massima lega di football statunitense, che intende scoprire i nuovi talenti europei. Alessandro, che gioca nella linea offensiva ed è tifoso dei New England Patriots nella Nfl e dei Michigan State Spartans nella Ncaa (il campionato collegiale), ha così frequentato l’Accademia da ottobre a giugno, dopodiché è rientrato in Italia aggregandosi alla nazionale azzurra.

L'esperienza nella Nfl Academy

"Quella dell’Academy è stata un’esperienza davvero formativa. Ho avuto modo di conoscere ed incontrare persone di culture diverse e affrontare un approccio diverso anche con lo studio – ha raccontato – La Nfl Academy recluta 30 persone l’anno ed è un onore farne parte. Puoi dire di essere nell’elite europea". Presto il giovane tornerà in Inghilterra: "Dipende dal visto, probabilmente potrei rientrare a metà agosto – ha spiegato – Ora dovrò fare ancora uno o due anni di Academy. Mi impegnerò al massimo, con la speranza che possa arrivare una proposta dagli Stati Uniti per entrare a far parte di un college e da lì diventare un giocatore professionista".