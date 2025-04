Tradizionale appuntamento di Pasqua per le ragazze di Guido Roncolato che domenica 20 aprile hanno gareggiato sulle strade di Ponte a Egola (PI) nel circuito criterium di 2 km nella zona industriale da ripetere più volte a seconda della categoria. Per le donne esordienti al via il team al completo con le piemontesi Nicole Bracco, Aurora Cerame e Vittoria Vitillo, la ligure Camilla Paravagna e le lombarde Ingrid Corno, Martina Pianta e Arianna Pietrella. Per loro 10 tornate del circuito con il meteo incerto, che però fortunatamente le risparmia.7

Nicole Bracco ancora sul podio

La velocità di gara è sin da subito altissima, e il circuito con molte curve fa sì che il plotone si spezzi più volte assottigliandosi tornata dopo tornata. Attive nella testa della corsa le cesanine scandiscono il gran ritmo e tentano più volte di accendere la corsa, a due giri dal termine però la leader del trofeo rosa Nicole Bracco ha un malfunzionamento nel cambio, e per ben due volte è costretta a lasciarsi sfilare per far risalire la catena. Grazie all’aiuto delle compagne di squadra che tengono a bada il gruppo, la saviglianese rimonta la testa della corsa e lanciata nello sprint dalla compagna Aurora Cerame conquista la quarta vittoria su strada con una volata strabiliante. Alle sue spalle la compagna più piccola classe 2012 Aurora Cerame conquista il 5º posto assoluto e la sua prima vittoria tra le donne esordienti primo anno; mentre Camilla Paravagna chiude al 9º posto tra le secondo anno.

La gara delle allieve

Anche tra le donne allieve al via al completo tutta la formazione del torrazzo con Nicole Canu, Vivienne Cassata, Emma Colombo, Martina De Vecchi, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Letizia Parini e Carlotta Ronchi.

Venti le tornate del circuito da ripetere con la corsa che sin da subito entra nel vivo con attacchi e contrattacchi in testa al gruppo che mantengono alta l’andatura. L’attacco decisivo viene lanciato dalla brianzola Carlotta Ronchi che in accordo con un’atleta toscana macina dei secondi importanti sul gruppo che sorpreso da una forte pioggia si rilassa per qualche tornata. Il tandem di atlete al comando viene raggiunto a pochi km dal termine da altre due atlete e il quartetto viaggia di comune accordo verso il traguardo. Carlotta Ronchi conquista ancora una volta un bel piazzamento concludendo al 4º posto, dietro di lei il gruppo vede altre 4 cesanine concludere nella top ten di giornata conquistando il 6º posto con Vivienne Cassata, il 7º con Emma Colombo, l’8º con Martina De Vecchi e il 9º con Giulia Lombardi.

Domani a Roma in gara nel Campionato Italiano di Cronosquadre

Una buona prova per le ragazze di Guido Roncolato e Patron Giuseppe Fontana che saltato l’impegno di Pasquetta sono già partite verso Roma, dove domani scenderanno in gara al Campionato Italiano di Cronosquadre con Vivienne Cassata, Emma Colombo, Letizia Parini e Carlotta Ronchi.