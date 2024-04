Nuova domenica di successo per il team brianzolo di Patron Giuseppe Fontana nella trasferta a Bovolone, in occasione del Gran Premio Rosa città di Bovolone, categoria esordienti e allieve.

Nicole Bracco e l'arrivo in solitaria al Gran Premio Rosa città di Bovolone

La gara era caratterizzata da un circuito di 3 chilometri nella zona industriale da ripetere più volte per le donne esordienti e le donne allieve, rispettivamente 7 e 15 tornate. Per le donne esordienti 117 atlete al via tra cui la formazione di Cesano Maderno al completo con Nicole Bracco, Ingrid Corno, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Martina Pianta e Vittoria Vitillo.

Gara sin da subito accesa da scatti e contro scatti, con le cesanesi che militano nella testa della corsa e gestiscono con consapevolezza la gara. Tenta l’allungo dapprima la ragazza del torrazzo Irene Pancheri, grazie a cui si crea il perfetto contrattacco da parte della compagna di squadra primo anno Nicole Bracco che macina 30 secondi sul gruppo e vola in solitaria sul rettilineo d’arrivo godendosi l’ode del pubblico. Alle sue spalle tenta l’uscita dal gruppo la secondo anno Elisabetta Ricciardi (GS Cicli Fiorin) che riesce a mantenere qualche metro nonostante la grande rimonta dal gruppo della cesanese Giulia Lombardi che deve accontentarsi della seconda piazza nonostante l’eccellente prova. Dietro di lei Martina Pianta riesce a conquistare nuovamente un bel 4º posto tra le primo anno al traguardo, seguite dalle altre compagne di squadra che terminano tutte in gruppo.

La gara delle allieve

Buona la prova anche delle donne allieve che vedono alla partenza la formazione cesanese al completo con Giulia Beretta, Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Michela e Paola Zucca.

Anche per loro una prova veloce, caratterizzata da numerosi attacchi, il più significativo è quello che ha visto prendere il largo dal gruppo di una decina di atlete tra cui la cesanese Giulia Costa-Staricco. Alle loro spalle le compagne gestiscono il gruppo finché a pochi giri dal termine viene riassorbita la fuga, e l’arrivo è inevitabilmente in volata che purtroppo vede le cesanesi sfiorare la top ten con Carlotta Ronchi e Vivienne Cassata.

Una buona prova in terra veneta per le ragazze del torrazzo che hanno potuto confrontarsi così anche con le atlete del triveneto, i prossimi appuntamenti vedranno la squadra di Guido Roncolato di nuovo in gara domenica 14 aprile nel tradizionale appuntamento di Bianconese (PR).