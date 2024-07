Ancora grandi soddisfazioni per le ragazze della Sc Cesano Maderno.

Nicole Bracco e Vittoria Vitillo sul podio al Campionato Regionale Piemontese

In settimana le ragazze del torrazzo hanno preso parte al Campionato Regionale Piemontese in pista al velodromo Francone di San Francesco al Campo (TO) con Nicole Bracco che conquista il titolo nella specialità della velocità seguita dalla compagna Vittoria Vitillo che conquista il terzo gradino del podio. Ottima prova delle due ragazze piemontesi al loro debutto nella specialità essendo loro donne esordienti primo anno che si confrontano con le ragazze più grandi.

Successo anche per le compagne lombarde che in terra emiliana hanno conquistato diversi piazzamenti al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola D’Arda (PC). Michela Zucca vince l’Omnium Endurance donne allieve seguita dalla compagna Emma Colombo al secondo posto, Giulia Costa-Staricco al 4º e Letizia Parini al 5º; tra le donne esordienti Giulia Lombardi conquista il secondo gradino del podio dopo aver primeggiato in due prove su tre, seguita dalla compagna primo anno Ingrid Corno che chiude al 4º posto in classifica.

In gara anche al Trofeo Rosa

Domenica 28 luglio si torna alle gare in strada con una nuova prova del Trofeo Rosa, questa volta ad Osasco (TO). Al mattino è il turno delle donne allieve che devono affrontare 7 volte il circuito pianeggiante di 7 km nei dintorni del comune prima di affrontare quello più ampio di 24 km che porta le ragazze ad affrontare l’ascesa a Bricherasio e poi il ritorno verso il traguardo di Osasco per un totale complessivo di 77 km. Le ragazze cesanesi tentano più volte di forzare il gruppo e l’allungo più significativo nei giri piani viene lanciato dalla cesanese Michela Zucca che però viene riassorbita in pochi chilometri.

Il gruppo arriva quindi compatto ai piedi della salita dove in cima esplode la corsa. Due atlete si avvantaggiano tanto quanto basta per mantenere il distacco fino al traguardo; alle loro spalle la cesanese Emma Colombo scollinata in terza posizione, viene raggiunta da altre 6 atlete lungo la discesa tra cui la compagna di squadra Vivienne Cassata. Le inseguitrici procedono a buon ritmo lungo tutti i 10 km al traguardo ma non riescono a chiudere il divario, la volata ristretta vedrà le cesanesi conquistare il 5º posto con Emma Colombo e il 9º con Vivienne Cassata, mentre Carlotta Ronchi sfiora la top ten chiudendo all’undicesimo posto.

Nel primo pomeriggio è il turno delle ragazze esordienti fronteggiarsi sul circuito pianeggiante di 7 km da ripetersi 6 volte per un totale di 42 km. Le ragazze cesanesi sono da subito in prima fila per controllare il plotone e stoppare i tentativi di allungo, mentre purtroppo a causa di una foratura Nicole Bracco è costretta al ritiro anticipato. La gara si accende quando tutte le atlete della formazione brianzola si schierano in testa alla corsa e con grande complicità gestiscono il finale di gara: Giulia Lombardi, complice il buon stato di forma, trova ancora una volta lo spunto per imporsi sulla linea del traguardo conquistando così la sua quarta affermazione stagionale. Alle sue spalle completano il lavoro di squadra Irene Pancheri che conquista il 7º posto tra le donne esordienti secondo anno, e le compagne Vittoria Vitillo e Ingrid Corno che conquistano rispettivamente il 5º e 9º posto tra le primo anno.

Un ottimo momento di crescita per tutte le ragazze del torrazzo che continuano a sorridere negli impegni agonistici.

Prossimi appuntamenti

La nuova settimana porta con sé importanti impegni visto che le ragazze di Patron Giuseppe Fontana saranno di nuovo in gara domani e mercoledì 30 e 31 luglio al Velodromo di Crema dove si disputeranno i Campionati Regionali Lombardi di pista.