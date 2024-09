Nicole Bracco seconda nella Coppa Rosa e Coppa di Sera

Sabato 7 settembre 2024 tradizionale appuntamento a Borgo Valsugana (TN) per la 17ª edizione della Coppa Rosa e Coppa di Sera riservata alle categorie giovanili femminili.

La Sc Cesano Maderno alla Coppa Rosa e Coppa di Sera

Al via tra le donne allieve per la formazione diretta da Guido Roncolato il team al completo con Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Michela e Paola Zucca. Tradizionale circuito vallonato che si snocciola nei dintorni del centro di Borgo Valsugana da ripetersi più volte con il finale caratterizzato dall’impervia ascesa del Telve; 150 le atlete al via da tutte le regioni d’Italia e comprendenti anche una delegazione di atlete tedesche. Gara che sin da subito viene accesa da quest’ultime che dettano un ritmo elevato che fa sì il gruppo si scremi passaggio dopo passaggio. Al passaggio del terzo giro sotto l’arrivo è la cesanese Giulia Costa-Staricco che conquista di forza il traguardo volante di giornata, ma nonostante i tentativi di allungo il gruppo si presenta ranghi compatti ai piedi dell’ascesa finale dove Vivienne Cassata scollina con le atlete di testa. L’atleta cesanese al primo anno in categoria, conquista così un importante 17º posto al traguardo.

Anche per le donne esordienti circuito vallonato da ripetersi più volte prima di affrontare l’ultima tornata caratterizzata dall’ascesa dei cavalli, strappo di 800 metri molto impegnativo.

Nicole Bracco seconda

Per le donne esordienti primo anno al via le portacolori cesanesi Nicole Bracco, Ingrid Corno, Martina Pianta e Vittoria Vitillo. Gara che sin da subito parte a buon ritmo, ma il cambio registro avviene al termine del secondo giro quando la campionessa italiana Sveva Bertolucci e la cesanese Nicole Bracco forzano l’andatura e si staccano dal gruppo. Il tandem delle due favorite di giornata viaggia in buon accordo nei dieci chilometri che le separano dalla salita dei cavalli, dove la campionessa italiana affonda l’attacco mentre Nicole Bracco le concede qualche metro per non sovraffaticarsi e al termine della salita, il ritardo tra le due è vicino ai 20”.

La discesa a gran velocità e l’inseguimento al cardiopalma, permetteranno alla portacolori cesanesi Nicole Bracco di conquistare il secondo posto al traguardo per solo una ventina di metri. Una stupenda prestazione per la saviglianese al primo anno di categoria che ancora una volta dimostra di essere tra le migliori atlete del panorama nazionale; ottima performance anche della compagna Vittoria Vitillo che termina nel gruppo inseguitore chiudendo tra le prime 20 atlete al traguardo.

Bene anche Lombardi e Pancheri