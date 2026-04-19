Nicolò Vidal Campione del Mondo di marcia a squadre. Il giovane talento della PBM ha brillato con la nazionale italiana Under 20 a Brasilia

Medaglia d’oro

Una medaglia d’oro ai Campionati del Mondo “lascia il segno” nel senso più positivo che può avere questo concetto. Se l’è messa al collo Nicolò Vidal, il giovane talento della PBM Bovisio Masciago e della nazionale italiana che a Brasilia ha conquistato il titolo di Campione del Mondo Under 20 a squadre.

Decisivo il suo quarto posto

Un trionfo che per Nicolò Vidal ha un ulteriore valore aggiunto e non solo perché, nella storia della marcia, è la prima volta che l’Italia conquista un simile alloro. La classifica a squadre si è decisa a favore dell’Italia sui favoriti della Cina, sia per il terzo posto di Alessio Coppola, alle spalle del vincitore Huajia Pu, ma soprattutto per il quarto posto assoluto di Nicolò Vidal che ha stabilito il suo nuovo primato personale sui 10 chilometri in 41’25” ed ha preceduto il secondo dei cinesi, sigillando così il trionfo azzurro. In gara con l’Italia anche Cristian Cecchetto, diciottesimo in 43’53”.

Orgogliosa la PBM

Per il quasi 18enne Vidal è la quarta medaglia internazionale in carriera: un percorso in continua crescita che prosegue dall’ottobre 2025 sotto la guida tecnica di coach Riccardo Pisani.