Nicolò Vidal Campione del Mondo di marcia a squadre. Il giovane talento della PBM ha brillato con la nazionale italiana Under 20 a Brasilia
Medaglia d’oro
Una medaglia d’oro ai Campionati del Mondo “lascia il segno” nel senso più positivo che può avere questo concetto. Se l’è messa al collo Nicolò Vidal, il giovane talento della PBM Bovisio Masciago e della nazionale italiana che a Brasilia ha conquistato il titolo di Campione del Mondo Under 20 a squadre.
Decisivo il suo quarto posto
Un trionfo che per Nicolò Vidal ha un ulteriore valore aggiunto e non solo perché, nella storia della marcia, è la prima volta che l’Italia conquista un simile alloro. La classifica a squadre si è decisa a favore dell’Italia sui favoriti della Cina, sia per il terzo posto di Alessio Coppola, alle spalle del vincitore Huajia Pu, ma soprattutto per il quarto posto assoluto di Nicolò Vidal che ha stabilito il suo nuovo primato personale sui 10 chilometri in 41’25” ed ha preceduto il secondo dei cinesi, sigillando così il trionfo azzurro. In gara con l’Italia anche Cristian Cecchetto, diciottesimo in 43’53”.
Orgogliosa la PBM
Per il quasi 18enne Vidal è la quarta medaglia internazionale in carriera: un percorso in continua crescita che prosegue dall’ottobre 2025 sotto la guida tecnica di coach Riccardo Pisani.
“Una gara durissima, resa ancora più impegnativa dalle condizioni caldo-umide, dove Nicolò ha saputo esprimere carattere, determinazione e grande qualità tecnica – ha commentato con orgoglio la PBM Bovisio Masciago – Complimenti Nicolò! Tutta la PBM ti ha seguito da casa, davanti alla TV, sostenendoti fino all’ultimo passo. Ci hai fatto vivere grandi emozioni e ci hai reso davvero orgogliosi. In una competizione di altissimo livello hai dimostrato grinta, cuore e mentalità da vero campione. Questo traguardo è il risultato del tuo impegno e della tua passione: siamo fieri di averti con noi fin da quando eri bambino. Avanti così! “