Non aveva potuto partecipare alla cerimonia al teatro comunale perché impegnato in una gara lontano da Limbiate, mercoledì scorso è stato ricevuto dal sindaco Antonio Romeo che gli ha consegnato il riconoscimento Alfiere della città.

Noah debutta in minomoto e vince il titolo

Il limbiatese Noah Gatta, 11 anni, è campione italiano di minimoto (categoria Junior C): un titolo conquistato a conclusione dell’ultima tappa del Campionato Italiano Velocità che si è disputata a metà ottobre a Jesolo.

Studente di prima della scuola media Gramsci di Villaggio del Sole, è salito per la prima volta su una moto a 6 anni, nel 2018. Prima aveva provato vari sport ma nessuno lo convinceva, allora il papà Alex, appassionato di moto, ha provato a portarlo in pista e per Noah è stato amore a prima vista.

L'operazione alle mani e lo stop per la pandemia

Prima di gareggiare però ha dovuto attendere parecchio: nel 2019 è stato costretto a fermarsi due anni per sottoporsi a un’operazione chirurgica alle mani, poi lo stop forzato a casa della pandemia. Nel settembre del 2021 ha potuto finalmente riprendere la preparazione ma il primo anno di competizioni ufficiali è il 2023: Noah ha partecipato al trofeo interregionale «Marco Simoncelli» e ha debuttato nel Campionato Italiano Minimoto conquistando il primo posto nella sua categoria.

Il giovane limbiatese gareggia con il numero 74, in memoria dell’anno di nascita dello zio venuto a mancare nel 2018 in un incidente in moto, pochissimi giorni dopo che Noah era salito per la prima volta su una minimoto.

Grande passione e tanto sacrificio

Uno sport molto impegnativo a cui Noah si dedica con grande passione e sacrificio. Al suo fianco in ogni gara e allenamento al Codogno circuit, in provincia di Lodi, c’è sempre il papà Alex:

«Il suo sogno è raggiungere campionati di alto livello, ma prima bisogna vedere i risultati - ha premesso il papà - Inoltre più si va avanti e più aumentano i costi di questo sport, quindi ci vorrebbe l’ aiuto di qualche sponsor».

Nella sua preparazione Noah è seguito dall’istruttore Ivan Rastelli e dal meccanico Jacopo Cisari.

Nel periodo di gare Noah si allena in pista anche tre o quattro volte alla settimana, in periodi tranquilli come questo invece la preparazione si concentra il sabato e la domenica.

Un talento naturale, quello di Noah, che rende orgogliosa la sua famiglia e i compagni di classe che fanno tutti il tifo per lui.

«Sono molto contento, ho sempre avuto la passione per le moto e mi fa piacere che oggi sia anche quella di Noah - ha detto il papà - prima di ogni gara gli dico sempre che voglio che si diverta e di stare tranquillo, che se questa volta non andrà bene ci riproverà la prossima».

Durante l’incontro in Municipio, il sindaco ha riportato a Noah la sua personale stima per i giovani che ricevono il riconoscimento Alfiere della città: «Siete l’orgoglio di Limbiate».

Prima di congedare il giovane campione gli ha anche regalato una copia del libro sulla storia dell’ambasciatore Luca Attanasio, un esempio di vita per tutti i giovani di Limbiate.