I colori del Volley Agrate di nuovo protagonisti ai Campionati mondiali femminili di pallavolo unificata.

Non è un sogno: Caterina, Titti e Giulia volano ai Mondiali femminili di pallavolo unificata

Una triplice convocazione in vista della rassegna iridata che vedrà la Nazionale Special Olympics impegnata a Katowice, in Polonia, da domenica prossima, 5 ottobre, a mercoledì 8. Della spedizione faranno parte, infatti, ben tre pallavoliste del Volley Agrate. Si tratta di Caterina Cassano, Tiziana «Titti» Mantegazza e Giulia Gavardi.

La pallavolo unificata è una disciplina che unisce in campo giocatori con e senza disabilità intellettive, in squadre paritarie che condividono la stessa passione sportiva.

E, anche per celebrare la triplice convocazione, sabato scorso il «PalaGallo» di Agrate, la palestra della scuola di via Battisti, ha ospitato l’ultimo raduno della Nazionale femminile Special Olympics prima della partenza della Polonia. La giornata è culminata nel primo pomeriggio con una partita amichevole tra la Nazionale e la compagine cittadina, protagonista sui campi italiani con un palmares che vanta tre titoli regionali e due nazionali.

Non si tratta peraltro della prima convocazione per giocatrici e giocatori di Agrate. Due anni fa a volare a Berlino, in occasione dei Mondiali misti erano stati Martina Confalonieri, Davide Dalla Libera e Irene Losavio.

«Questa ulteriore convocazione è un orgoglio per Agrate – ha commentato il sindaco Simone Sironi, presente all’allenamento di sabato – Vedere tre atlete della nostra squadra vestire la maglia azzurra è emozionante, ma ancora più bello è che lo facciano in un contesto come quello di Special Olympics, che rappresenta inclusione, rispetto e crescita condivisa».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore allo Sport, Claudio Galli: «E’ un risultato che premia anni di impegno e testimonia la forza di un progetto iniziato ad Agrate nel 2017 e cresciuto con costanza. Lo sport unificato è la dimostrazione concreta di come il gioco di squadra abbatta ogni barriera».

Grande festa tra i respoonsabili

Festa grande, naturalmente, anche tra i responsabili della società agratese.

«E’ un grandissimo onore che la Nazionale Special Olympics Team Italia abbia scelto Agrate per il sui ultimo raduno – ha commentato Antonio Giaquinto, presidente del Volley Agrate – Le nostre atlete stanno vivendo un sogno e avranno l’occasione di farsi conoscere in tutta Italia. Grazie a chi da anni lavora a questo progetto: l’allenatore Andrea Colombo, i dirigenti Maria Grazia Botti, Alessia De Stefani, e i partner che scendono in campo al fianco dei ragazzi».

Al settimo cielo, naturalmente, il coach Colombo: