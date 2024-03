Torna la Notte dei campioni che promette scintille

Torna la Notte dei campioni, giunta alla 19esima edizione, tra i più importanti eventi del panorama italiano di sport da combattimento. Appuntamento sabato 6 aprile, con inizio alle 17 con gli incontri di boxe.

Gli incontri di boxe

Nella Notte dei campioni gli atleti del Fight Club Seregno - Unione sportiva lombarda, cercheranno di conquistare il 19esimo Trofeo Città di Seregno boxe, memorial Michele Di Giacomo, ex campione del club recentemente scomparso e legato agli appassionati del ring. A tenere alti i colori seregnesi i ragazzi allenati dal maestro Antonio Leva come Moreno Lucca, giovane talento del club, la veterana Francesca Corso, Axel Moriggi, Vincenzo Gentile e Matteo Boscain.

Sul ring anche kick boxing e MMA

Appuntamento importante anche per due giovani pugili che si sfideranno nel "Keasytalent", una vetrina di futuri campioni: la sfida fra lo spagnolo Javer Gomez e il milanese Fabrizio Tibiletti. Boxe pro con tre importanti match: debutto sul ring brianzolo per Valerio Mantovani che affronterà il campano Riccardo Mellone, a seguire Roner Alcantara (in forza al team seregnese) contro Panajot Puli e Momo El Maghraby contro il veterano Giorgi Kalendaki. In programma anche grandi match di kick boxing, due le cinture Wako Pro in palio e finale di serata all’insegna della MMA.

Luca Leva promoter della Notte dei campioni

"Sono contento di aver raggiunto il traguardo dell’edizione numero 19 - spiega il promoter Luca Leva - Abbiamo fatto molti sforzi per creare l’evento e per questo ringrazio tutti gli sponsor che ci sostengono e l’Amministrazione, sempre vicina a tutte le nostre attività. Ho messo nella card match davvero duri che promettono scintille quindi, non ci resta che vedere tutti i campioni all’opera il 6 aprile”. A coronare il già ricco programma, il cerimoniere Valerio Lamanna e la presenza delle bellissime “Peperine” del Pepenero di Milano.