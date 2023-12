Nulla da fare per Volley Busnago, penultima in classifica, che nella nona giornata del campionato di serie B2F girone B cede contro Novate.

Novate vince 3 a 0 contro Volley Busnago

Una partita molto combattuta ma che non ha impedito alle Diavolesse di Cannone di portare a casa i tre punti e tenere così il secondo posto in classifica a pari punti con Bellusco.

Sestetto confermato per Cannone con l’unica variante di Giada Natale in campo nel ruolo di libero al posto di Piroli. L’avvio di gara è incerto con Novate che fatica a trovare il ritmo gara fin dalle prime battute.

Punto su punto Novate arriva al 18-19, break 19-21 grazie a una bella difesa di Natale e Mandotti a muro, ma le padrone di casa di Busnago pareggiano a 21. Nuovo break 21-23 con la doppietta di Migliorin e nuovo pareggio a 23 con un finale al fotofinish chiuso 24-26 dalla neoentrata Panza.

Nel secondo sembra che Novate trovi il ritmo giusto fin dalle prime battute: dai 9 metri il servizio di Migliorin porta Novate avanti 3-8 con i punti di Trabucchi e Mandotti, poi Panza firma il 5-11 e Novate col vento in poppa vola 9-18. Sembra fatta, ma una reazione d’orgoglio di Busnago unita a qualche errore di troppo rimette in corsa Busnago che punto su punto arriva fino al -2 (18-20) prima che Mazzi salga in cattedra trovando la tripletta che vale il 18-23 e firmi il punto del setball 19-24 col parziale chiuso subito 19-25.

Nel terzo set Novate parte col piglio giusto, subito avanti 1-4 con la doppietta di Panza, grazie all’ottima difesa di Piroli, Mandotti e Rosina trovano il 4-9 con Mazzi e Trabucchi che scrivono 4-15 sul tabellone. Dentro Cabrera opposto e Munaro in palleggio Novate va avanti spedita, Migliorin firma il 10-22, Cabrera tira per il 10-23 e il muro di Mandotti vale il setball 10-24. Busnago trova una piccola reazione d’orgoglio prima che Munaro lanci Cabrera alla chiusura del parziale 13-25.

A fine gara Enzo Cannone, allenatore del Novate commenterà:

“Anche stasera abbiamo affrontato il primo set male e dobbiamo capire il motivo in quanto abbiamo avuto un approccio molle e con poca concentrazione. Il primo set è stato caratterizzato da una serie di errori nostri. Nel secondo quando eravamo avanti di 7 punti siamo calati ancora di concentrazione e questo deve far riflettere. Bene il terzo set giocato almeno senza errori. Prima della sosta dobbiamo lavorare sull’aspetto emotivo e di concentrazione”.

Prossima gara in campo contro Monza

Intanto la prossima sfida sarà con un'altra brianzola: sabato 9 dicembre 2023 alle ore 21,00 tra le mura del Palazzetto di Novate Milanese, la squadra di casa affronterà Monza, formazione giovanile della prima squadra che milita in serie A, al momento ottava in classifica.