Np Varedo, altre medaglie e qualificazioni nel nuoto artistico. Nel settore propaganda conquistati vari podi al Trofeo Città di Bergamo e nell'agonistica le atlete staccano il pass per i Campionati Italiani Estivi

Le ragazze del nuoto sincronizzato dalla Np Varedo si sono distinte al Trofeo Città di Bergamo che ha visto in gara le atlete del settore Propaganda coordinato dalla responsabile Marta Boca con l'aiuto di Irene Cantoro. E' stata una giornata ricca di emozioni, passione e grandi soddisfazioni.

Nella categoria Ragazze le atlete Greta Di Marco, Giorgia Somaschini, Vittoria Vismara, Virginia Ferrari, Alice De Santis, Melissa Gulino, Emma Villani, Gloria Rossetti e Sara Rosace sono state protagoniste nelle prove di squadra e libero combinato conquistando il secondo posto grazie a un’esibizione energica e ben coordinata. Quinto posto invece nella prova a squadre, con una performance sentita e coinvolgente. Nel doppio, ottimo terzo posto per Greta e Giorgia e quarto posto (a pochissimi centesimi dal podio) per Matilde Riboldi e Marta Belluschi.

Nella categoria Junior secondo posto per il doppio Amatoriale Sarah Rosace e Gaia Consalvo. Nel doppio, Giorgia Ciola e Erica Beretta raggiungono un eccellente quarto posto. Le atlete Giorgia Ciaola, Erica Beretta, Matilde Riboldi, Marta Belluschi, Chiara Barbiero, Eva Patella, Federica Pessina, Beatrice Bertacche, Isabel Donghi, Krystely Brynzyla e Carlotta Ucchino hanno preso parte anche a combinato e squadra, conquistando una medaglia d'oro nel libero combinato e un argento nella prova a squadre

Benché non ci siano state medaglie le ragazze in gara sono riuscite a conquistare risultati difficili da raggiungere. Si allenano due ore e mezza tutti i giorni con le allenatrici Silvia Vismara e Sara Rossetti e riuscire a conciliare scuole e sport a questi livelli non è semplice.

Campionato Italiano Primaverile

Il Campionato Italiano Primaverile, disputato a Ostia il 4 e 5 aprile ha visto nella Categoria Ragazze ben 435 atlete partecipanti provenienti da tutta Italia. Per Mia Mercandante, classe 2012, al primo anno nella categoria Ragazze, la competizione è stata un importante traguardo di crescita. Nel singolo, nonostante le difficoltà emotive iniziali, è riuscita a portare a termine il suo esercizio, un risultato che per lei è particolarmente significativo. Questo è stato un passo fondamentale nel suo percorso, che testimonia la sua determinazione a superare le paure e a migliorarsi continuamente. Negli obbligatori, ha superato i 66.000 punti, piazzandosi 22esima tra le atlete del 2012, un risultato che riflette l’impegno e il potenziale che sta mostrando.

Qualificate per i Campionati Italiani Estivi

Per Beatrice Cercone ed Emma Gritti, classe 2010, questo è stato il primo doppio insieme. Nonostante le emozioni e un piccolo incidente le due atlete sono riuscite a qualificarsi per il Campionato Italiano Estivo, grazie anche a degli ottimi obbligatori. Beatrice ha raggiunto la 73esima posizione con 69.845 punti negli obbligatori, mentre Emma ha ottenuto 253esima con 64.442 punti. Tutte e tre le atlete saranno presenti ai Campionati Italiani Estivi a Savona, nei primi di luglio, dove avranno l'opportunità di mettere in gioco quanto imparato e sfidare se stesse a un livello ancora più alto