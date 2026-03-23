podi e qualificazioni

Np Varedo, nel sincro ottimi risultati ai Campionati Regionali

Le ragazze hanno brillato in tutte le categorie

Np Varedo, nel sincro ottimi risultati ai Campionati Regionali

Varedo · 23/03/2026 alle 16:10

Np Varedo, nel sincro ottimi risultati ai Campionati Regionali. Le ragazze hanno brillato in tutte le categorie

Campionati Regionali

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Le atlete del nuoto sincronizzato della Np Varedo hanno conquistato splendidi risultati in tutte le categorie ai Campionati Regionali disputati ieri, domenica, a Treviglio.

I risultati

 Nella categoria Esordienti B  medaglia di bronzo per   Arianna Riondino, per le Esordienti C
gara senza classifica ufficiale ma Alice Asaro e Giorgia Sanna hanno mostrato concentrazione, precisione e ottime esecuzioni.  Bene anche le Esordienti A & Ragazze  che si sono qualificate ai Campionati Italiani Primaverili di Ostia con le squadre al completo. Per le Ragazze  gareggiano  Emma Ciola, Mia Mercadante, Greta Filippi, Stella Camera, Elisabetta Zanon e Giorgia Somaschini (nei singole si sono  qualificate Emma Ciola e Mia Mercadante). Per la squadra Esordienti A: Aurora Virdis, Rebecca Di Caprio, Alisea Dorin, Irene Riboldi, Ginevra Giaramida e   Isabel Cardinale. Le atlete  Junior   hanno confermato i loro punteggi e continuano il percorso verso i Campionati Estivi.

La soddisfazione della Np Varedo

Una giornata ricca di soddisfazioni! Dalle più piccole alle più grandi, ogni atleta ha dato il massimo. Complimenti a tutte le nostre ragazze e allenatrici!”
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