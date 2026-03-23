Np Varedo, nel sincro ottimi risultati ai Campionati Regionali

gara senza classifica ufficiale ma Alice Asaro e Giorgia Sanna hanno mostrato concentrazione, precisione e ottime esecuzioni. Bene anche le Esordienti A & Ragazze che si sono qualificate ai Campionati Italiani Primaverili di Ostia con le squadre al completo. Per le Ragazze gareggiano Emma Ciola, Mia Mercadante, Greta Filippi, Stella Camera, Elisabetta Zanon e Giorgia Somaschini (nei singole si sono qualificate Emma Ciola e Mia Mercadante). Per la squadra Esordienti A: Aurora Virdis, Rebecca Di Caprio, Alisea Dorin, Irene Riboldi, Ginevra Giaramida e Isabel Cardinale. Le atlete Junior hanno confermato i loro punteggi e continuano il percorso verso i Campionati Estivi.