Np Varedo, nel sincro ottimi risultati ai Campionati Regionali. Le ragazze hanno brillato in tutte le categorie
Campionati Regionali
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Le atlete del nuoto sincronizzato della Np Varedo hanno conquistato splendidi risultati in tutte le categorie ai Campionati Regionali disputati ieri, domenica, a Treviglio.
I risultati
Nella categoria Esordienti B medaglia di bronzo per Arianna Riondino, per le Esordienti C
gara senza classifica ufficiale ma Alice Asaro e Giorgia Sanna hanno mostrato concentrazione, precisione e ottime esecuzioni. Bene anche le Esordienti A & Ragazze che si sono qualificate ai Campionati Italiani Primaverili di Ostia con le squadre al completo. Per le Ragazze gareggiano Emma Ciola, Mia Mercadante, Greta Filippi, Stella Camera, Elisabetta Zanon e Giorgia Somaschini (nei singole si sono qualificate Emma Ciola e Mia Mercadante). Per la squadra Esordienti A: Aurora Virdis, Rebecca Di Caprio, Alisea Dorin, Irene Riboldi, Ginevra Giaramida e Isabel Cardinale. Le atlete Junior hanno confermato i loro punteggi e continuano il percorso verso i Campionati Estivi.
La soddisfazione della Np Varedo
“Una giornata ricca di soddisfazioni! Dalle più piccole alle più grandi, ogni atleta ha dato il massimo. Complimenti a tutte le nostre ragazze e allenatrici!”